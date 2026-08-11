Залишився в Лондоні: "Вест Гем" підписав ексвінгера донецького "Шахтаря"

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу футбольного клубу "Вест Гем Юнайтед" .

Фінансові умови контракту та зміна клубів

Манор Соломон уклав із "Вест Гемом" трирічний контракт із можливістю пролонгації ще на один сезон. За попередньою інформацією британських інсайдерів, трансфер коштував лондонцям 5 мільйонів фунтів стерлінгів фіксованої суми, а ще 2 мільйони "Тоттенгем" може отримати згодом у вигляді різноманітних бонусів.

Нагадаємо, що Соломон захищав кольори донецького "Шахтаря" з 2019-го по 2022-й рік. Після початку повномасштабного вторгнення ізраїльтянин скористався спеціальним правилом ФІФА для легіонерів і достроково припинив співпрацю з "гірниками", провівши сезон-2022/23 в оренді у "Фулгемі". Влітку 2023-го року він перебрався до "Тоттенгема" як вільний агент.

Поневіряння по орендах та новий виклик

Закріпитися в основі "шпор" вінгеру не вдалося, тому минулий сезон-2025/26 він повністю провів у орендах. Першу частину сезону він провів у "Вільярреалі" - згірав за "субмарину" 11 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 1 гол та 4 асисти.

Другу частину сезону він грав за "Фіорентину" - провів 19 поєдинків, відзначившись 2 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.

Тепер на Соломона чекає серйозне випробування. За підсумками минулої кампанії "Вест Гем" посів 18-е місце в АПЛ і вилетів до Чемпіоншипу вперше з 2011-го року.

Перед новим головним тренером Нуну Ешпіріту Санту стоїть безальтернативне завдання - повернути клуб до Прем'єр-ліги. Оновлена команда вже встигла відкрити новий офіційний сезон, обігравши "Портсмут" (3:1) у матчі 1/64 фіналу Кубка англійської ліги.