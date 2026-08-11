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Футбол 11 серпня 2026 · 12:18

Залишився в Лондоні: "Вест Гем" підписав ексвінгера донецького "Шахтаря"

27-річний ізраїльський вінгер залишив "Тоттенгем" і підписав повноцінну угоду з "молотобійцями"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Залишився в Лондоні: "Вест Гем" підписав ексвінгера донецького "Шахтаря"
Соломон не може закріпитися в жодній команді після "Шахтаря" (Фото: "Вест Гем")

Лондонський "Вест Гем" офіційно підтвердив завершення трансферу Манора Соломона. Відомий українським уболівальникам за виступами у складі донецького "Шахтаря" футболіст підписав із "молотобійцями" довгострокову угоду.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу футбольного клубу "Вест Гем Юнайтед".

Фінансові умови контракту та зміна клубів

Манор Соломон уклав із "Вест Гемом" трирічний контракт із можливістю пролонгації ще на один сезон. За попередньою інформацією британських інсайдерів, трансфер коштував лондонцям 5 мільйонів фунтів стерлінгів фіксованої суми, а ще 2 мільйони "Тоттенгем" може отримати згодом у вигляді різноманітних бонусів.

Нагадаємо, що Соломон захищав кольори донецького "Шахтаря" з 2019-го по 2022-й рік. Після початку повномасштабного вторгнення ізраїльтянин скористався спеціальним правилом ФІФА для легіонерів і достроково припинив співпрацю з "гірниками", провівши сезон-2022/23 в оренді у "Фулгемі". Влітку 2023-го року він перебрався до "Тоттенгема" як вільний агент.

Поневіряння по орендах та новий виклик

Закріпитися в основі "шпор" вінгеру не вдалося, тому минулий сезон-2025/26 він повністю провів у орендах. Першу частину сезону він провів у "Вільярреалі" - згірав за "субмарину" 11 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 1 гол та 4 асисти.

Другу частину сезону він грав за "Фіорентину" - провів 19 поєдинків, відзначившись 2 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.

Тепер на Соломона чекає серйозне випробування. За підсумками минулої кампанії "Вест Гем" посів 18-е місце в АПЛ і вилетів до Чемпіоншипу вперше з 2011-го року.

Перед новим головним тренером Нуну Ешпіріту Санту стоїть безальтернативне завдання - повернути клуб до Прем'єр-ліги. Оновлена команда вже встигла відкрити новий офіційний сезон, обігравши "Портсмут" (3:1) у матчі 1/64 фіналу Кубка англійської ліги.

Раніше ми повідомляли про мегатрансфер в АПЛ - Гімараеш офіційно перейшов в "Арсенал".

Теги: Футбол Вест Хем
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