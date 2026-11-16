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Футбол 16 ноября 2026 · 21:11

"Я была рада": мать Роналду прокомментировала разгром сборной Португалии

Долореш Авейру заявила, что ее сын не получил должного уважения от партнеров по команде, а прощальную церемонию в его честь должны были провести в его присутствии
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Я была рада": мать Роналду прокомментировала разгром сборной Португалии
Мать Роналду удовлетворена провалом сборной без сына (Фото: Getty Images)

Мать Криштиану Роналду Долореш Авейру эмоционально отреагировала на разгромное поражение сборной Португалии от Дании в Лиге наций. Она назвала результат заслуженным и заявила, что ее сын не уважали даже бывшие партнеры по национальной команде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание O Jogo.

Мать Роналду назвала поражение Португалии заслуженным

Долореш Авейру выступила с резкой критикой в адрес сборной Португалии после неудачного матча против Дании. Встреча в Браге завершилась победой гостей со счётом 4:1. Этот поединок стал первым для португальцев после объявления Криштиану Роналду о завершении международной карьеры.

Во время мероприятия, посвященного открытию нового дневного центра на стадионе "Жозе Алваладе", мать футболиста спросила о результате встречи. Она не скрывала недовольство ситуацией вокруг сына.

"Я была рада... Это было поражение, и оно было заслуженным", - заявила Авейру.

В другом комментарии она также отметила, что Роналду расстроился из-за завершения выступлений за национальную команду, а сама она разделяет его переживания.

Авейру обвинила партнеров Роналду в неуважении

Отдельно мать португальской звезды раскритиковала, как Федерация футбола Португалии организовала прощание с ее сыном. Перед матчем с Данией национальная команда почтила бывшего капитана, однако Авейру считает, что церемонию нужно было провести при его личном присутствии.

"Чествование должны были провести перед ним, а не без него", - подчеркнула она.

Еще резче Долореш высказалась об отношении к Роналду со стороны бывших партнеров по сборной. На вопрос, чувствовал ли футболист уважение и поддержку одноклубников в национальной команде, она ответила отрицательно.

"Нет, его не уважали. Даже партнеры по команде", – заявила Авейру.

Роналду завершил международную карьеру после 23 лет в сборной

5 ноября Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии. Его международная карьера длилась более 23 лет - дебютировал он в августе 2003 года.

За это время нападающий провел 234 матча за национальную команду и забил 146 голов. Вместе с португальцами он выиграл чемпионат Европы-2016 и дважды торжествовал в Лиге наций.

Матч против Дании должен был стать символическим прощанием с легендарным капитаном: футболисты Португалии вышли на поле в футболках с его фамилией и седьмым номером, а болельщики подготовили специальный баннер в его честь.

Ранее мы сообщали, что Ромелу Лукаку объявил об уходе из сборной.

Теги: Футбол Португалия Криштиану Роналду
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Лига наций 16 ноября 21:45
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