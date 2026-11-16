"Я була рада": мати Роналду прокоментувала розгром збірної Португалії

Мати Кріштіану Роналду Долореш Авейру емоційно відреагувала на розгромну поразку збірної Португалії від Данії у Лізі націй. Вона назвала результат заслуженим і заявила, що її сина не поважали навіть колишні партнери по національній команді.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на видання O Jogo .

Мати Роналду назвала поразку Португалії заслуженою

Долореш Авейру виступила з різкою критикою на адресу збірної Португалії після невдалого матчу проти Данії. Зустріч у Бразі завершилася перемогою гостей із рахунком 4:1. Цей поєдинок став першим для португальців після оголошення Кріштіану Роналду про завершення міжнародної кар'єри.

Під час заходу, присвяченого відкриттю нового денного центру на стадіоні "Жозе Алваладе", матір футболіста запитали про результат зустрічі. Вона не приховувала невдоволення ситуацією навколо сина.

"Я була рада... Це була поразка, і вона була заслуженою", - заявила Авейру.

В іншому коментарі вона також зазначила, що Роналду засмутився через завершення виступів за національну команду, а сама вона розділяє його переживання.

Авейру звинуватила партнерів Роналду в неповазі

Окремо мати португальської зірки розкритикувала те, як Федерація футболу Португалії організувала прощання з її сином. Перед матчем із Данією національна команда вшанувала колишнього капітана, однак Авейру вважає, що церемонію потрібно було провести за його особистої присутності.

"Вшанування мали провести перед ним, а не без нього", - наголосила вона.

Ще різкіше Долореш висловилася про ставлення до Роналду з боку колишніх партнерів по збірній. На запитання, чи відчував футболіст повагу та підтримку від одноклубників у національній команді, вона відповіла негативно.

"Ні, його не поважали. Навіть партнери по команді", - заявила Авейру.

Роналду завершив міжнародну кар'єру після 23 років у збірній

5 листопада Кріштіану Роналду оголосив про завершення виступів за збірну Португалії. Його міжнародна кар'єра тривала понад 23 роки - дебютував він у серпні 2003-го року.

За цей час нападник провів 234 матчі за національну команду та забив 146 голів. Разом із португальцями він виграв чемпіонат Європи-2016 та двічі тріумфував у Лізі націй.

Матч проти Данії мав стати символічним прощанням із легендарним капітаном: футболісти Португалії вийшли на поле у футболках із його прізвищем та сьомим номером, а вболівальники підготували спеціальний банер на його честь.