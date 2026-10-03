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Футбол 03 октября 2026 · 15:34

Волевая победа: "Верес" и "Кудривка" выяснили сильнейшего в перенесенном матче УПЛ

Несмотря на тяжелые последние минуты, красно-черные смогли удержать победный результат
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Волевая победа: "Верес" и "Кудривка" выяснили сильнейшего в перенесенном матче УПЛ
"Верес" вырвал победу (Фото: УПЛ)
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В субботу, 3 октября, "Верес" и "Кудривка" сыграли перенесенный матч шестого тура УПЛ. Ровенчане смогли вырвать победу и поднялись на шестое место.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Течение матча

Счет в матче на 32-й минуте открыла "Кудривка". Денис Свитюх сыграл головой на добивании и завершил контратаку, которая началась от голкипера "Кудривки" Антона Яшкова.

Однако уже во второй половине матча "Верес" перебрал мяч под свой контроль. В течение семи минут Ян Фабрисиу и Андре Гонсалвеш перевернули ход матча и вывели ровенцев вперед.

Уже на последних минутах игры "Кудривка" могла сравнять счет – однако удар Стеня со штрафного оказался неточным.

УПЛ, 6-й тур

"Верес" - "Кудривка" - 2:1 (0:1, 2:0)

Турнирные расписания

Благодаря этой победе "Верес" совершил настоящий рывок в турнирной таблице - ровенцы поднялись с 11-го места на 6-е. "Кудривка" после этого поражения остается на последнем месте.

Напомним, что после завершения международной паузы на матче сборных "Верес" 9 октября будет принимать "Шахтер". "Кудривка" 11 октября встретится на выезде из ЛНЗ.

Ранее мы рассказывали, что главный тренер "Полесья" откровенно высказался о безумном давлении.

Теги: Футбол УПЛ Верес
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Швейцария - : - Словения
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