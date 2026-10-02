Трудно ли быть лидером УПЛ: главный тренер "Полесья" откровенно высказался о безумном давлении

Ротань признал давление на "Полесье"

"Полесье" в последнее время привлекает все больше внимания благодаря своим результатам. Команда Ротаня регулярно подходит к матчам в статусе фаворита, а соперники, по словам тренера, соответственно меняют подготовку и настрой на поединки.

Наставник признает, что это создает определенное психологическое давление, однако не считает его чем-то необычным для футбола.

"Конечно, это однозначно, что сейчас такой этап, и как раз последние матчи подтверждают то, что есть давление. И самое главное, мы должны понимать, что это давление - нормально в футболе, когда по-другому настраиваются клубы, когда они приезжают", - сказал Ротань.

По его словам, команда должна не избегать давления, а правильно на него реагировать.

Нужно раньше закрывать матчи

Ротань обратил внимание на то, что последние поединки могли завершаться для его команды гораздо комфортнее. По мнению тренера, об этом свидетельствуют статистические показатели, в частности количество ударов и уровень агрессивности "Полесья". Несмотря на это, последние матчи житомирян с "Левым Берегом" и "Кривбассом" завершались лишь минимальными победами (1:0).

"Да, они тяжелые были, эти матчи для нас. Но если посмотреть на статистические данные, если посмотреть на удары, если посмотреть на агрессивность в матче, то эти матчи могли заканчиваться с гораздо более комфортным счетом", - отметил наставник.

Именно над реализацией своего преимущества команда, по словам Ротаня, должна работать больше всего. Тренер хочет видеть "Полесье" агрессивным до финального свистка и забивать больше одного мяча.

"Поэтому как раз этот момент, над чем нам нужно работать, - это оставаться той агрессивной командой, забивать второй, третий мяч", - объяснил Ротань.

Руслан Ротань пообщался с представителями СМИ во время Media Game. Мероприятие было организовано ФК "Полесье" (Житомир) при поддержке официального спонсора GGBET.

Media Game - специальный проект ФК "Полесье" при поддержке официального спонсора GGBET, в рамках которого журналисты на один день стали частью команды. Они приняли участие в тренировке, заглянули за кулисы клуба и получили возможность увидеть изнутри, как команда готовится к матчам и что остается за пределами футбольного поля.