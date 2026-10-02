Чи важко бути лідером УПЛ: головний тренер "Полісся" відверто висловився про шалений тиск

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань розповів про психологічний тиск, який команда відчуває через новий статус у чемпіонаті.

Ротань визнав тиск на "Полісся"

"Полісся" останнім часом привертає дедалі більше уваги завдяки своїм результатам. Команда Ротаня регулярно підходить до матчів у статусі фаворита, а суперники, за словами тренера, відповідно змінюють підготовку та налаштування на поєдинки.

Наставник визнає, що це створює певний психологічний тиск, однак не вважає його чимось незвичним для футболу.

"Звісно, це однозначно, що зараз і такий етап, і якраз останні матчі підтверджують те, що є тиск. І найголовніше, ми повинні розуміти, що цей тиск - це нормально у футболі, коли по-іншому налаштовуються клуби, коли вони приїжджають", - сказав Ротань.

За його словами, команда повинна не уникати тиску, а правильно на нього реагувати.

Треба раніше закривати матчі

Ротань звернув увагу на те, що останні поєдинки могли завершуватися для його команди набагато комфортніше. На думку тренера, про це свідчать статистичні показники, зокрема кількість ударів та рівень агресивності "Полісся". Незважаючи на це, останні матчі житомирян із "Лівим Берегом" та "Кривбасом" завершувалися лише мінімальними перемогами (1:0).

"Так, вони тяжкі були, ці матчі для нас. Але якщо подивитись на статистичні дані, якщо подивитись на удари, якщо подивитись на агресивність у матчі, то ці матчі могли закінчуватись з набагато комфортнішим рахунком", - зазначив наставник.

Саме над реалізацією переваги команда, за словами Ротаня, повинна працювати найбільше. Тренер хоче бачити "Полісся" агресивним до фінального свистка та забивати більше одного м'яча.

"Тому якраз цей момент, над чим нам потрібно працювати, - це залишатись тією агресивною командою, забивати другий, третій м'яч", - пояснив Ротань.

Руслан Ротань поспілкувався з представниками ЗМІ під час Media Game. Захід було організовано ФК "Полісся" (Житомир) за підтримки офіційного спонсора GGBET.

Media Game - спеціальний проєкт ФК "Полісся" за підтримки офіційного спонсора GGBET, у межах якого журналісти на один день стали частиною команди. Вони долучилися до тренування, зазирнули за лаштунки клубу та отримали можливість побачити зсередини, як команда готується до матчів і що залишається поза межами футбольного поля.