rbc.ua
UA | RU
Субота, 03 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Вольова перемога: "Верес" та "Кудрівка" зʼясували сильнішого у перенесеному матчі УПЛ
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 03 жовтня 2026 · 15:34

Вольова перемога: "Верес" та "Кудрівка" зʼясували сильнішого у перенесеному матчі УПЛ

Попри важкі останні хвилини, "червоно-чорні" змогли утримати переможний результат
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вольова перемога: "Верес" та "Кудрівка" зʼясували сильнішого у перенесеному матчі УПЛ
"Верес" вирвав перемогу (Фото: УПЛ)
Add as a preferred source on Google

У суботу, 3 жовтня, "Верес" та "Кудрівка"зіграли перенесений матч шостого туру УПЛ. Рівненці змогли вирвати перемогу та піднялись на шосте місце.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг матчу

Рахунок в матчі на 32-й хвилині відкрила "Кудрівка". Денис Світюх зіграв головою на добиванні та завершив контратаку, яка почалася від голкіпера "Кудрівки" Антона Яшкова.

Проте вже в другій половині матчу "Верес" перебрав м'яч під свій контроль. Впродовж семи хвилин Ян Фабрісіу та Андре Гонсалвеш перевернули хід матчу та вивели рівненців вперед.

Вже на останніх хвилинах гри "Кудрівка" могла зрівняти рахунок - проте удар Стеня зі штрафного виявився неточним.

УПЛ, 6-й тур

"Верес" - "Кудрівка" - 2:1 (0:1, 2:0)

Турнірні розклади

Завдяки цій перемозі "Верес" здійснив справжній ривок в турнірній таблиці - рівненці піднялись з 11-го місця на 6-те. "Кудрівка" ж після цієї поразки залишається на останньому місці.

Нагадаємо, що після завершення міжнародної паузи на матчі збірних "Верес" 9 жовтня прийматиме "Шахтар". "Кудрівка" 11 жовтня зустрінеться на виїзді з ЛНЗ.

Раніше ми розповідали, що головний тренер "Полісся" відверто висловився про шалений тиск.

Теги: Футбол УПЛ Верес
Головні матчі
Ліга націй 3 жовтня 19:00
Хорватія - : - Англія
Ліга націй 3 жовтня 21:45
Іспанія - : - Чехія
Ліга націй 3 жовтня 21:45
Швейцарія - : - Словенія
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Анатолій Дем'яненко: "Футбол не стоїть на місці, він іде вперед, як і життя" Анатолій Дем'яненко: "Футбол не стоїть на місці, він іде вперед, як і життя" Златан крав велосипеди, відмовив Венгеру та забивав через себе: 7 фактів про Ібрагімовича Златан крав велосипеди, відмовив Венгеру та забивав через себе: 7 фактів про Ібрагімовича Є два кандидати: стали відомі дата та місце наступного бою Ломаченка Є два кандидати: стали відомі дата та місце наступного бою Ломаченка
Точки зору
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch