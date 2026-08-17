Владимир Езерский: "Украина дала мне все. В 2022 году я даже не колебался"

Владимир Езерский вспомнил первые дни полномасштабного вторжения, рассказал о своих собратьях, поделился впечатлениями от современного рекрутинга в ряды ВСУ, а также поднял важные вопросы миссии спортсменов во время войны и развития украинского футбола.

Бывший футболист национальной команды Украины, а ныне ассистент главного тренера сборной Владимир Езерский посетил 3-й центр рекрутинга Военно-Морских Сил.

Легендарный украинский футболист в феврале 2022 без колебаний сменил футбольный мяч на оружие, встав на защиту Киевщины. В этом интервью Езерский вспомнил первые дни полномасштабного вторжения, рассказал о своих собратьях, поделился впечатлениями от современного рекрутинга в ряды ВСУ, а также поднял важные вопросы миссии спортсменов во время войны и развития украинского футбола.

О начале полномасштабной войны

– В начале вторжения вы сменили футбольный мяч на оружие и встали на защиту столицы. Со стороны это выглядит как мгновенное и безоговорочное решение, но что действительно происходило у вас внутри в тот момент? Насколько трудно было поставить "на паузу" всю привычную жизнь?

– Жил тогда под Киевом, в Бучанском районе, поэтому события войны ощутил на себе с первых дней. В первую очередь нужно было вывезти семью. Жену с детьми отправил на запад Украины, а сам вернулся назад. Честно говоря, даже не думал о другом варианте.

А как иначе? Если ты украинец и любишь свою страну, в такой момент просто делаешь то, что должен. Лично мне Украина дала все. Здесь родились мои дети, здесь мой дом. И хотя до того мой "военный опыт" был разве что тир у бывшей базы "Шахтера", но когда приходит война, о футболе или карьере уже не думаешь.

– Если вспомнить те первые месяцы обороны Киева — были ли какие-то конкретные моменты или поступки людей, запечатлевшихся в памяти?

– Больше всего запомнилось, насколько все были сплоченными. В добровольческом батальоне "Чайка" были очень разные люди - бизнесмены, учителя, водители, строители, айтишники, часть из которых до этого никогда не служили.

Мы выполняли задачи в районе Стоянки, недалеко от Ирпеня и Бучи. И меня поразило, как быстро все стали одной командой. Люди дежурили, строили укрепления, помогали эвакуировать гражданских. Паники я не видел. Было одно желание – не пустить врага дальше.

– Пока человек гражданский, он видит армию скорее через призму новостей. Когда вы сами одели форму и почувствовали все изнутри, изменилось ли ваше отношение к военным и тому делу, которое они делают каждый день?

– Очень изменилось. В футболе проиграл матч – будет возможность исправиться. На войне все совсем по-другому. Там цена неправильного решения может стоить жизни.

Когда видишь службу изнутри, начинаешь еще больше уважать наших военных. Это очень тяжелая работа, и не все представляют, что стоит за каждым днем на фронте. То, что сегодня мы можем тренироваться, работать, в тот же футбол играть – это награда наших защитников.

О рекрутинге

– Недавно вы посетили 3-й центр рекрутинга ВМС Украины. Мы все помним первые дни 2022 года и те нескончаемые очереди в военкоматы. Сейчас подход изменился: человек может сознательно избрать подразделение, должность и направление. Если бы такая система работала с первых дней великой войны, насколько это облегчило бы путь добровольцев?

– Это очень упростило бы жизнь и сделало бы оборону еще сильнее. В 2022 году люди шли туда, где могли быть полезны прямо сейчас. Не очень беспокоились о профессии или специальности.

Знаете, как тренер я тоже постоянно занимаюсь своеобразным рекрутингом – мы ищем талантливых игроков национальной сборной. И главное правило здесь: подобрать человека под конкретную позицию и тактику, чтобы его лучшие качества раскрылись максимально эффективно.

В современном войске сейчас заработал тот же принцип, и это настоящий европейский подход. Ребята из 3-го центра подробно все показали и объяснили мне, в том числе и то, что ВМС – это давно не только корабли или охрана берега.

Здесь куча специальностей: от медиков, психологов и капелланов до боевых водолазов-разведчиков и морпехов. Особенно велик выбор для IT-специалистов – дроны, связь, кибербезопасность сейчас решают очень много.

Главное, что каждый может найти свое место и сознательно выбрать службу по специальности.

О спортивном сообществе в контексте войны

– Сегодня многие люди из мира спорта сменили спортивную форму на военную или стали эффективными волонтерами. О ком из коллег вы могли бы вспомнить как пример?

– Думаю, украинский спорт очень достойно себя проявил. С первых дней многие футболисты пошли защищать страну или вступили в ТРО. Это и Юрий Вернидуб, и Александр Алиев, и Владислав Ващук, и Артем Федецкий, и Олег Лужный, и владелец футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий. Да их столько, что я просто боюсь кого-нибудь обидеть, забыв назвать!

Те, кто не на фронте, тоже делают очень многое. Андрей Шевченко, Александр Усик, Элина Свитолина, Жан Беленюк и другие известные спортсмены постоянно помогают военным, собирают средства, покупают необходимое оборудование и говорят об Украине за границей. Каждый помогает как может.

– Как вы думаете, лежит ли на известных спортсменах сегодня какая-нибудь дополнительная ответственность перед обществом? Если да, в чем она должна выражаться?

– Думаю, да. Если тебя знают люди – должен показывать правильный пример. Сегодня очень важно говорить об Украине, поддерживать наших военных и помогать, если есть такая возможность.

Особенно это касается спортсменов, которых знают за границей. Их слышат, к ним прислушиваются. Поэтому каждое интервью или международный турнир это еще одна возможность напомнить миру о том, что сейчас переживает Украина.

О футболе

- Сейчас вы являетесь ассистентом главного тренера сборной Украины. Если говорить об атмосфере в раздевалке – чувствуется ли, что у каждого выхода на поле для ребят совсем другая цена, чем это было до полномасштабной войны?

– Безусловно. Сейчас все прекрасно понимают, что представляют воюющую страну. Думаю, каждый футболист по-другому чувствует ответственность, когда выходит в футболку сборной.

Мы знаем, что матчи национальной команды смотрят миллионы украинцев. Если своей игрой можем хотя бы чуть-чуть поддержать людей или подарить им положительные эмоции, значит, не зря выходим на поле.

- В тренерском штабе сборной работают как украинские, так и итальянские специалисты (главный тренер Андреа Мальдера, его помощник Каталано Паскуале). По вашему мнению, имеет ли значение гражданство на таком уровне или все решает профессионализм?

– На таком уровне в наших условиях главное – это профессиональность и уважение к Украине. Если иностранный тренер полностью погружается в наши реалии, уважительно относится к Украине, понимает, через что проходит народ, и дает результат – его паспорт не имеет значения.

– Наблюдая за работой иностранных коллег, какие подходы, на ваш взгляд, следует перенять отечественным специалистам?

– Прежде всего – внимание к деталям. Сегодня очень много работы связано с анализом игры, подготовкой к конкретному сопернику, восстановлением футболистов. В современном футболе такие мелочи часто решают результат.

Мне кажется, этот подход нужно еще активнее внедрять и в детско-юношеском футболе. Чем раньше спортсмен привыкнет к таким требованиям, тем легче ему будет на высоком уровне.

– Сильно ли ощущается разница между украинской и европейской тренерскими школами?

– Думаю, у каждой школы есть свои сильные стороны. Украинский футбол всегда был сильным характером, дисциплиной и желанием бороться до конца. У европейских коллег много внимания уделяют организации игры, работе с деталями, тактической подготовке.

Поэтому, по-моему, нужно брать все самое лучшее. Это пойдет только в пользу украинского футбола.

– Напоследок: что бы вы хотели сказать украинцам, которые сейчас размышляют над тем, как лучше приобщиться к защите страны?

– Знаете, я прекрасно понимаю, что обстоятельства у всех разные. Кто-то остается здесь, кто-то по разным причинам сейчас за границей. Но война так или иначе касается каждого из нас.

Я просто посоветовал бы не ждать, пока обстоятельства или кто-нибудь другой все решат за вас. Если есть мнения о службе – вперед, потому что сейчас действительно изменился подход. Можно просто прийти в тот же центр рекрутинга, пообщаться и понять, где именно твой гражданский опыт или профессия будут самыми полезными. Главное – подойти к этому сознательно и сделать первый шаг. Это наш дом, и кроме нас его никто не защитит.

Узнать больше о службе в ВМС можно по телефону:

+38(097) 041-17-55

или на официальном сайте:

recrutvms.mil.gov.ua.

Военнослужащий

Александр Семененко