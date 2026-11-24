В сети появился фрагмент письма, в котором представители Михаила Мудрика предлагали денежное вознаграждение за достоверную информацию об источнике положительного результата его теста. Известный адвокат Евгений Пронин подверг критике такую тактику защиты, назвав ее завуалированной попыткой подкупа людей из штаба сборной Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на известного адвоката Евгения Пронина .

В письме Мудрика предлагали вознаграждение за информацию о допинг-пробе

Евгений Пронин обратил внимание на письмо, которое опубликовал журналист Михаил Спиваковский. В нем говорится о готовности Михаила Мудрика выплатить значительное денежное вознаграждение любому лицу, которое предоставит проверенную информацию, которая поможет установить источник положительного результата его допинг-теста.

В частности, к людям, участвовавшим в тренировочном сборе в октябре 2024 года, обращались с просьбой сообщить о возможных обстоятельствах, которые могли привести к попаданию запрещенного вещества в организм футболиста.

В письме отдельно отмечалось, что вознаграждение выплатят только за информацию, подтвержденную независимыми и объективными доказательствами. От человека, который его предоставит, также ожидали готовности свидетельствовать на слушании.

В то же время в документе отмечалось, что деньги получит даже тот человек, который сам мог вызвать положительный результат теста - случайно или по другим причинам. В этом случае Мудрик был готов отказаться от возможных юридических претензий к ней.

Юрист увидел в предложении попытку подкупа

Как пояснил Пронин, по правилам WADA спортсмен, стремящийся добиться смягчения дисквалификации, должен установить, каким именно образом запрещенное вещество попало в его организм. Потому поиск источника положительной пробы является принципиальной частью стратегии защиты.

Однако само предложение вознаграждения адвокат оценил критично. По его мнению, сочетание денежной выплаты и обещания освободить от юридической ответственности могло создать условия для того, чтобы кто согласился взять вину на себя.

"По моему личному мнению, это дипломатически завуалированная попытка подкупа кого-либо из штаба сборной для уменьшения или избежания наказания", - отметил Пронин.

Он также поставил под вопрос эффективность требования о предоставлении только проверенной информации, если ее достоверность не будет устанавливать независимая сторона.

О чем говорили Шевченко и Жолобайлюк

В этом контексте Пронин также упомянул слова президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, ранее заявлявшего, что представители Мудрика обращались в УАФ с предложением найти работника, готового взять на себя ответственность за появление мельдония в допинг-пробе футболиста.

Также Евгений привел слова Романа Жолобайлюка, ранее рассказывавшего о поступавших ему сообщениях в WhatsApp. По словам бывшего работника УАФ, их содержание сводилось к предложению предоставить определенную информацию или взять ответственность на себя в обмен на вознаграждение.

"Деталей формулировок уже не помню, но суть сводилась к такому: если я могу предоставить какую-то информацию или взять ответственность на себя, мне будут благодарны за вознаграждение, якобы помочь в расследовании", - рассказывал Жолобайлюк.

Юрист раскритиковал позицию Мудрика

Евгений Пронин предположил, что на определенном этапе такая стратегия могла показаться стороне футболиста оправданной с точки зрения защиты. Однако теперь, по его мнению, ситуация выглядит совсем иным.

Он также раскритиковал то, что после признания нарушения и заключения соглашения с Футбольной ассоциацией Англии по согласованию WADA Мудрик, по его убеждению, продолжает ставить вопрос о действиях УАФ.

"Я понимаю, что тогда такая тактика была для Мудрика оправданной и в моменте уместной, однако сегодня это выглядит так, как это выглядит, - хреново. И рассказывать о нарушении УАФ после того, как признал собственное нарушение и заключил соглашение с Футбольной ассоциацией Англии по согласованию WADA, - это высший пилотаж глупости", - подвел итог Пронин.