В мережі з'явився фрагмент листа, в якому представники Михайлоа Мудрика пропонували грошову винагороду за достовірну інформацію про джерело позитивного результату його тесту. Відомий адвокат Євген Пронін розкритикував таку тактику захисту, назвавши її завуальованою спробою підкупу людей зі штабу збірної України.

У листі Мудрика пропонували винагороду за інформацію про допінг-пробу

Євген Пронін звернув увагу на лист, який опублікував журналіст Михайло Співаковський. У ньому йдеться про готовність Михайла Мудрика виплатити значну грошову винагороду будь-якій особі, яка надасть перевірену інформацію, що допоможе встановити джерело позитивного результату його допінг-тесту.

Зокрема, до людей, які брали участь у тренувальному зборі в жовтні 2024-го року, зверталися з проханням повідомити про можливі обставини, які могли призвести до потрапляння забороненої речовини в організм футболіста.

У листі окремо наголошувалося, що винагороду виплатять лише за інформацію, підтверджену незалежними та об'єктивними доказами. Від людини, яка її надасть, також очікували готовності свідчити на слуханні.

Водночас у документі зазначалося, що гроші отримає навіть та особа, яка сама могла спричинити позитивний результат тесту - випадково або з інших причин. У такому разі Мудрик був готовий відмовитися від можливих юридичних претензій до неї.

Юрист побачив у пропозиції спробу підкупу

Як пояснив Пронін, за правилами WADA спортсмен, який прагне домогтися пом'якшення дискваліфікації, має встановити, яким саме чином заборонена речовина потрапила до його організму. Тому пошук джерела позитивної проби є важливою частиною стратегії захисту.

Однак саму пропозицію винагороди адвокат оцінив критично. На його думку, поєднання грошової виплати та обіцянки звільнити від юридичної відповідальності могло створити умови для того, щоб хтось погодився взяти провину на себе.

"На мою особисту думку, це дипломатично завуальована спроба підкупу будь-кого зі штабу збірної задля зменшення або уникнення покарання", - зазначив Пронін.

Він також поставив під сумнів ефективність вимоги про надання лише перевіреної інформації, якщо її достовірність не встановлюватиме незалежна сторона.

Про що казали Шевченко та Жолобайлюк

У цьому контексті Пронін також згадав слова президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, який раніше заявляв, що представники Мудрика зверталися до УАФ із пропозицією знайти працівника, готового взяти на себе відповідальність за появу мельдонію в допінг-пробі футболіста.

Також Євген навів слова Романа Жолобайлюка, який раніше розповідав про повідомлення, що надходили йому у WhatsApp. За словами колишнього працівника УАФ, їхній зміст зводився до пропозиції надати певну інформацію або взяти відповідальність на себе в обмін на винагороду.

"Деталей формулювань уже не пам’ятаю, але суть зводилася до такого: якщо я можу надати якусь інформацію або взяти відповідальність на себе, мені будуть вдячні за винагороду, нібито щоб допомогти в розслідуванні", - розповідав Жолобайлюк.

Юрист розкритикував позицію Мудрика

Євген Пронін припустив, що на певному етапі така стратегія могла здаватися стороні футболіста виправданою з погляду захисту. Однак тепер, на його думку, ситуація має зовсім інший вигляд.

Він також розкритикував те, що після визнання порушення та укладення угоди з Футбольною асоціацією Англії за погодженням WADA Мудрик, на його переконання, продовжує порушувати питання щодо дій УАФ.

"Я розумію, що тоді така тактика була для Мудрика виправданою і в моменті доречною, проте сьогодні це виглядає так, як це виглядає, - хріново. І розповідати про порушення УАФ після того, як визнав власне порушення й уклав угоду з Футбольною асоціацією Англії за погодженням WADA, - це вищий пілотаж дурості", - підсумував Пронін.