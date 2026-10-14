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Футбол 14 октября 2026 · 22:42

Винисиус доигрался: звезду "Реала" жестко наказали перед Эль-Классико

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Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Винисиус доигрался: звезду "Реала" жестко наказали перед Эль-Классико
Винисиус Жуниор (фото: instagram.com/realmadrid)
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Мадридский "Реал" понес серьезную кадровую потерю перед одним из важнейших матчей первой половины сезона. Звездный вингер Винисиус Жуниор получил продолжительное наказание за инцидент в поединке чемпионата Испании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

За что наказали Винисиуса

Официальное решение о наказании принял Комитет по проведению соревнований RFEF после рассмотрения эпизода с удалением игрока в домашнем матче 8-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

Общий срок дисквалификации составил четыре матча: два поединка бразилец получил за сам фол, когда потянул за волосы соперника Натана Салиба, и еще два — за агрессивные протесты и поведение в отношении главного арбитра после просмотра ВАР.

Из-за этого эпизода судья также отменил гол в ворота "Вильярреала" (игра завершилась победой мадридцев со счетом 1:0).

Матчи Ла Лиги, которые пропустит Винисиус Жуниор:

  • "Севилья" (18 октября)

  • "Барселона" (Эль-Класико, 25 октября)

  • "Расинг" (1 ноября)

  • "Валенсия" (7 ноября)

Сыграет ли футболист в ЛЧ

Возвращение вингера на поле в чемпионате Испании ожидается лишь 22 ноября в поединке против "Сельты". Однако наказание распространяется только на внутренний турнир, поэтому игрок сможет помочь своей команде в матчах Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел за "сливочных" девять поединков во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Сейчас "Реал" занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на шесть очков.

Также мы писали, что "Полесье" официально пожаловалось в УАФ на тренера "Буковины" после скандального матча УПЛ.

Теги: Футбол Чемпионат Испании Реал
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Лига чемпионов 14 октября 22:00
Шахтер - : - АЕК
Лига чемпионов 14 октября 22:00
Рома - : - Реал
Лига чемпионов 14 октября 22:00
Манчестер Сити - : - ПСЖ
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