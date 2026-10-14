Вінісіус догрався: зірку "Реала" жорстко покарали перед Ель-Класіко

Мадридський "Реал" зазнав серйозної кадрової втрати перед одним із найважливіших матчів першої половини сезону. Зірковий вінгер Вінісіус Жуніор отримав тривале покарання за інцидент у поєдинку чемпіонату Іспанії.

За що покарали Вінісіуса

Офіційне рішення щодо покарання ухвалив Комітет з проведення змагань RFEF після розгляду епізоду з вилученням гравця в домашньому матчі 8-го туру Ла Ліги проти "Вільярреала".

Загальний термін дискваліфікації склав чотири поєдинки: два матчі бразилець отримав за сам фол, коли потягнув за волосся суперника Натана Саліба, і ще два – за агресивні протести та поведінку щодо головного арбітра після перегляду ВАР.

Через це вилучення судді також скасували забитий м'яч у ворота "Вільярреала" (гра завершилася перемогою мадридців 1:0).

Матчі Ла Ліги, які пропустить Вінісіус Жуніор:

"Севілья" (18 жовтня)

"Барселона" (Ель-Класіко, 25 жовтня)

"Расінг" (1 листопада)

"Валенсія" (7 листопада)

Чи зіграє футболіст у ЛЧ

Повернення вінгера на поле в чемпіонаті Іспанії очікується лише 22 листопада у поєдинку проти "Сельти". Втім, покарання розповсюджується лише на внутрішній турнір, тож гравець зможе допомогти своїй команді у матчах Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів за "вершкових" 9 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився 1 голом та 3 результативними передачами. Наразі "Реал" посідає 4-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідируючої "Барселони" на шість залікових пунктів.