Гол новачка та червона картка Вінісіуса: "Реал" здобув непросту перемогу над "Вільярреалом"

Мадридський "Реал" здобув мінімальну перемогу над "Вільярреалом" у восьмому турі чемпіонату Іспанії. Поєдинок 10 жовтня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" запам'ятався першим голом Яна Діоманде за мадридців, втручанням VAR та вилученням Вінісіуса Жуніора.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Реал" змарнував свої моменти до перерви

Головний тренер мадридців Жозе Моурінью залишив Вінісіуса Жуніора в запасі, довіривши місце в стартовому складі Яну Діоманде.

Господарі з перших хвилин намагалися захопити ініціативу, однак оборона "Вільярреала" тривалий час стримувала атаки фаворита.

Один із найкращих шансів відкрити рахунок мав Кіліан Мбаппе. Французький нападник пробив у стійку, а згодом не реалізував ще одну небезпечну нагоду.

"Вільярреал" не обмежувався лише захистом і намагався відповідати власними атаками. Зокрема, небезпечний момент виник після удару Альберто Молейро.

Попри перевагу мадридців, до перерви командам так і не вдалося відкрити рахунок. Уболівальники на "Сантьяго Бернабеу" проводжали господарів до роздягальні незадоволеним свистом.

Дебютний гол Діоманде та скандальне вилучення

На початку другого тайму Моурінью вирішив освіжити гру команди, випустивши на поле Вінісіуса Жуніора та Марка Кукурелью.

Після замін атаки "Реала" стали гострішими, а на 64-й хвилині господарям нарешті вдалося відкрити рахунок.

Федеріко Вальверде віддав передачу Яну Діоманде, який точним ударом відправив м'яч у ворота суперника. Для Діоманде цей гол став дебютним у складі мадридського клубу.

Незабаром "Реал" міг подвоїти перевагу. Вінісіус отримав передачу від Джуда Беллінгема та вразив ворота гостей, однак святкування виявилося передчасним.

Після перегляду повтору арбітр зафіксував порушення правил з боку бразильця на початку атаки. Вінісіус схопив за волосся захисника "Вільярреала" Натана Саліба.

У підсумку гол скасували, а нападник "Реала" отримав пряму червону картку.

Останні хвилини мадридці провели в меншості. "Вільярреал" спробував скористатися чисельною перевагою та посилив тиск на ворота Тібо Куртуа.

Гості створили кілька небезпечних моментів, однак оборона "Реала" вистояла. Мадридці зберегли мінімальну перевагу та здобули три очки.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів увесь матч на лаві запасних.

"Реал" – "Вільярреал" – 1:0 (0:0)

Наступний матч "Реал" проведе 14 жовтня на виїзді проти італійської "Роми" в Лізі чемпіонів. "Вільярреал" 13 жовтня прийматиме "Наполі" в Лізі чемпіонів.