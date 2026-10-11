Удаление и три гола за 13 минут: "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" на "Энфилде"

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в центральном матче шестого тура английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески забила три мяча после удаления соперника и сохранила стопроцентный результат на старте чемпионата.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Ливерпуль" атаковал, но остался в меньшинстве

Поединок на "Энфилде" начался в напряженной борьбе. Хозяева пытались действовать агрессивно и оказывали давление на оборону соперника, однако до перерыва команды так и не смогли открыть счет.

Опасный момент возник после удара Виктора Муньоса, однако мяч после рикошета прошел мимо ворот. Впоследствии Алексис Макаллистер пробил неточно, а еще один удар Муньоса уверенно забрал Джанлуиджи Доннарумма.

В начале второго тайма "Ливерпуль" усилил давление. Доннарумма отразил удары Льюиса Кумаса и Райана Гравенберха, после чего Макаллистер опасно пробил рядом со стойкой.

Вскоре отличный случай получил Эрлинг Холланд. Норвежец вышел один на один с Алиссоном после передачи Антуана Сэменьо, однако не смог поразить ворота.

Переломным стал эпизод на 62-й минуте. Гравенберх нарушил правила против разгонявшего контратаку Жереми Доку, получил вторую желтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

"Сити" забил трижды и продолжил победную серию

Гости быстро воспользовались численным преимуществом.

На 65-й минуте Доку ворвался в штрафную и пробил. Мяч попал в Макаллистера и отскочил в Холанда, мощным ударом открывший счет.

Уже через три минуты бельгиец отличился сам. Доку сместился с фланга в центр и эффектным ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот Алиссона.

Окончательно интригу снял Райан Шерки. На 78-й минуте француз получил мяч после передачи Йошко Гвардиола, обыграл Жереми Фримпонга и поразил ворота хозяев.

Таким образом, "Манчестер Сити" одержал шестую победу в шести стартовых турах АПЛ. Команда Марески набрала 18 очков и возглавила турнирную таблицу, опережая "Арсенал" на три балла.

Для "Ливерпуля" это поражение стало первым в чемпионате сезона-2026/27. Мерсисайдцы остались с девятью очками и опустились на девятую позицию.

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 0:3 (0:0)