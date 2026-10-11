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Футбол 11 жовтня 2026 · 22:47

Вилучення та три голи за 13 хвилин: "Манчестер Сіті" розгромив "Ліверпуль" на "Енфілді"

Гості здобули шосту перемогу поспіль та завдали мерсисайдцям першої поразки в сезоні
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Вилучення та три голи за 13 хвилин: "Манчестер Сіті" розгромив "Ліверпуль" на "Енфілді"
Ерлінг Голанд святкує перший м'яч у ворота мерсисайдців (фото: instagram.com/mancity)
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"Манчестер Сіті" розгромив "Ліверпуль" у центральному матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги. Команда Енцо Марески забила три м'ячі після вилучення суперника та зберегла стовідсотковий результат на старті чемпіонату.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Ліверпуль" атакував, але залишився в меншості

Поєдинок на "Енфілді" розпочався в напруженій боротьбі. Господарі намагалися діяти агресивно та створювали тиск на оборону суперника, однак до перерви команди так і не змогли відкрити рахунок.

Небезпечний момент виник після удару Віктора Муньйоса, проте м'яч після рикошету пройшов повз ворота. Згодом Алексіс Макаллістер пробив неточно, а ще один удар Муньйоса впевнено забрав Джанлуїджі Доннарумма.

На початку другого тайму "Ліверпуль" посилив тиск. Доннарумма відбив удари Льюїса Кумаса та Раяна Гравенберха, після чого Макаллістер небезпечно пробив поруч зі стійкою.

Незабаром чудову нагоду отримав Ерлінг Голанд. Норвежець вийшов сам на сам з Аліссоном після передачі Антуана Семеньйо, однак не зміг влучити у ворота.

Переломним став епізод на 62-й хвилині. Гравенберх порушив правила проти Жеремі Доку, який розганяв контратаку, отримав другу жовту картку та залишив господарів у меншості.

"Сіті" забив тричі та продовжив переможну серію

Гості швидко скористалися чисельною перевагою.

На 65-й хвилині Доку увірвався до штрафного майданчика та пробив. М'яч влучив у Макаллістера й відскочив до Голанда, який потужним ударом відкрив рахунок.

Уже за три хвилини бельгієць відзначився сам. Доку змістився з флангу до центру та ефектним ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку воріт Аліссона.

Остаточно інтригу зняв Раян Шеркі. На 78-й хвилині француз отримав м'яч після передачі Йошко Гвардіола, обіграв Жеремі Фримпонга та вразив ворота господарів.

Таким чином, "Манчестер Сіті" здобув шосту перемогу в шести стартових турах АПЛ. Команда Марески набрала 18 очок та очолила турнірну таблицю, випереджаючи "Арсенал" на три бали.

Для "Ліверпуля" ця поразка стала першою в чемпіонаті сезону-2026/27. Мерсисайдці залишилися з дев'ятьма очками та опустилися на дев'яту позицію.

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" – 0:3 (0:0)

Раніше "Арсенал" вирвав перемогу над "Лідсом"

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