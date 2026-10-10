Камбек від чемпіона: "Арсенал" вирвав перемогу над "Лідсом"

"Арсенал" здобув вольову перемогу над "Лідсом" в шостому турі АПЛ. Команда Мікеля Артети відігралася після пропущеного гола та вирвала три очки завдяки влучному удару Бруну Гімарайнша.
Про перебіг та результат матчу повідоляє Sport RBC.UA.
Англійська Прем'єр-ліга, 6-й тур
"Арсенал" - "Лідс" - 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: Калафьорі, 62; Гімарайнш, 70 - Джастін, 55.
У першому таймі "Лідс" мав кілька нагод вийти вперед, однак голкіпер "Арсенала" Давід Рая врятував господарів від пропущеного м’яча. Та на 55-й хвилині гості все ж домоглися свого.
Джеймс Джастін скористався передачею Габріеля Гудмундссона та вивів "Лідс" уперед.
"Арсенал" швидко відреагував на пропущений гол. На 62-й хвилині Ріккардо Калафьорі відновив рівновагу, повернувши господарів у боротьбу за перемогу.
А вже на 70-й хвилині лондонці забили вдруге. Бруну Гімарайнш, який з’явився на полі після виходу на заміну, завдав результативного удару та приніс своїй команді перемогу.
Після перемоги "Арсенал" набрав 15 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Поразка "Лідса"перервала його безпрограшну серію - команда лишається на п'ятому місці.
У наступному матчі лондонці зіграють проти "Лілля" в Лізі чемпіонів, після чого зустрінуться на виїзді з "Ноттінгем Форест" у чемпіонаті Англії. "Лідс" у наступному турі АПЛ прийматиме "Манчестер Юнайтед".
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