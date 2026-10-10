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Футбол 10 жовтня 2026 · 17:20

Камбек від чемпіона: "Арсенал" вирвав перемогу над "Лідсом"

"Гармаші" забили два голи за 15 хвилин, гарантувавши собі перемогу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Камбек від чемпіона: "Арсенал" вирвав перемогу над "Лідсом"
Героєм зустрічі став Бруну Гімарайнш (Фото: arsenal, Instagram)
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"Арсенал" здобув вольову перемогу над "Лідсом" в шостому турі АПЛ. Команда Мікеля Артети відігралася після пропущеного гола та вирвала три очки завдяки влучному удару Бруну Гімарайнша.

Про перебіг та результат матчу повідоляє Sport RBC.UA.

Англійська Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Арсенал" - "Лідс" - 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: Калафьорі, 62; Гімарайнш, 70 - Джастін, 55.

Всі голи сталися після перерви

У першому таймі "Лідс" мав кілька нагод вийти вперед, однак голкіпер "Арсенала" Давід Рая врятував господарів від пропущеного м’яча. Та на 55-й хвилині гості все ж домоглися свого.

Джеймс Джастін скористався передачею Габріеля Гудмундссона та вивів "Лідс" уперед.

Калафьорі та Гімарайнш перевернули гру

"Арсенал" швидко відреагував на пропущений гол. На 62-й хвилині Ріккардо Калафьорі відновив рівновагу, повернувши господарів у боротьбу за перемогу.

А вже на 70-й хвилині лондонці забили вдруге. Бруну Гімарайнш, який з’явився на полі після виходу на заміну, завдав результативного удару та приніс своїй команді перемогу.

Турнірне становище та наступні матчі

Після перемоги "Арсенал" набрав 15 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Поразка "Лідса"перервала його безпрограшну серію - команда лишається на п'ятому місці.

У наступному матчі лондонці зіграють проти "Лілля" в Лізі чемпіонів, після чого зустрінуться на виїзді з "Ноттінгем Форест" у чемпіонаті Англії. "Лідс" у наступному турі АПЛ прийматиме "Манчестер Юнайтед".

Раніше ми повідомляли, що "Челсі" продовжив контракт з лідером до 2034 року.

Теги: Футбол Арсенал Чемпіонат Англії
Головні матчі
АПЛ 10 жовтня 14:30
Арсенал - : - Лідс
Ла Ліга 10 жовтня 17:15
Алавес - : - Атлетіко
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