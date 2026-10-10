На тлі чуток про відхід: "Челсі" продовжив контракт з лідером до 2034 року

"Челсі" офіційно оголосив про продовження контракту з Коулом Палмером. Нова угода розрахована до літа 2034-го року та передбачає покращені фінансові умови для 24-річного півзахисника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Челсі" .

Палмер залишиться в "Челсі"

Лондонський клуб підписав нову угоду з Палмером, продовживши його контракт до літа 2034-го року. Попередній договір англійця був розрахований до 2033-го, тож тепер футболіст залишатиметься в клубі ще на один сезон довше.

Також гравець отримав покращені фінансові умови. Палмер пояснив, що на його рішення вплинули довіра з боку керівництва та тренерського штабу, а також спільні амбіції команди.

"Челсі" багато для мене означає, і я вважаю, що клуб рухається в правильному напрямку. Я дуже радий підписати контракт", - заявив футболіст.

"Аристократи" зберегли ключових гравців

Продовження угоди з Палмером є частиною стратегії лондонців, спрямованої на збереження провідних футболістів. Раніше нові контракти з клубом підписали Ріс Джеймс, Жоао Педро та Педру Нету.

Палмер приєднався до "Челсі" з "Манчестер Сіті" в серпні 2023-го року. Відтоді він став одним із ключових гравців команди, допомігши їй виграти Лігу конференцій УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Статистика Палмера в поточному сезоні

Перед сезоном-2025/26 англієць отримав у "Челсі" десятий номер. У поточній кампанії він демонструє прситойну результативність - Палмер вже забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у 7 матчах.

Загалом за лондонський клуб півзахисник провів 138 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 91 результативну дію.