rbc.ua
UA | RU
Субота, 10 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол На тлі чуток про відхід: "Челсі" продовжив контракт з лідером до 2034 року
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 10 жовтня 2026 · 16:31

На тлі чуток про відхід: "Челсі" продовжив контракт з лідером до 2034 року

Англієць залишиться на "Стемфорд Брідж" ще на рік довше
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
На тлі чуток про відхід: "Челсі" продовжив контракт з лідером до 2034 року
Палмер лишається ключовим гравцем "аристократів" (Фото: chelseafc.com)
Add as a preferred source on Google

"Челсі" офіційно оголосив про продовження контракту з Коулом Палмером. Нова угода розрахована до літа 2034-го року та передбачає покращені фінансові умови для 24-річного півзахисника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Челсі".

Палмер залишиться в "Челсі"

Лондонський клуб підписав нову угоду з Палмером, продовживши його контракт до літа 2034-го року. Попередній договір англійця був розрахований до 2033-го, тож тепер футболіст залишатиметься в клубі ще на один сезон довше.

Також гравець отримав покращені фінансові умови. Палмер пояснив, що на його рішення вплинули довіра з боку керівництва та тренерського штабу, а також спільні амбіції команди.

"Челсі" багато для мене означає, і я вважаю, що клуб рухається в правильному напрямку. Я дуже радий підписати контракт", - заявив футболіст.

"Аристократи" зберегли ключових гравців

Продовження угоди з Палмером є частиною стратегії лондонців, спрямованої на збереження провідних футболістів. Раніше нові контракти з клубом підписали Ріс Джеймс, Жоао Педро та Педру Нету.

Палмер приєднався до "Челсі" з "Манчестер Сіті" в серпні 2023-го року. Відтоді він став одним із ключових гравців команди, допомігши їй виграти Лігу конференцій УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Статистика Палмера в поточному сезоні

Перед сезоном-2025/26 англієць отримав у "Челсі" десятий номер. У поточній кампанії він демонструє прситойну результативність - Палмер вже забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у 7 матчах.

Загалом за лондонський клуб півзахисник провів 138 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 91 результативну дію.

Раніше ми повідомляли. що екс-зірка "Барселони" та "Челсі" оголосив про завершення кар'єри.

Теги: Футбол Челси
Головні матчі
АПЛ 10 жовтня 14:30
Арсенал - : - Лідс
Ла Ліга 10 жовтня 17:15
Алавес - : - Атлетіко
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Лишився поза грою: федерація футболу Португалії відсторонила Роналду від збірної Лишився поза грою: федерація футболу Португалії відсторонила Роналду від збірної Світоліна та Костюк дізналися суперниць в Ухані: усі матчі українок на WTA 1000 Світоліна та Костюк дізналися суперниць в Ухані: усі матчі українок на WTA 1000 Ферстаппен виграв дощовий спринт в Сінгапурі в гонці з 9 сходами Ферстаппен виграв дощовий спринт в Сінгапурі в гонці з 9 сходами
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор