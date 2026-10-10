На фоне слухов об уходе: "Челси" продлил контракт с лидером до 2034 года

"Челси" официально объявил о продлении контракта с Коулом Палмером. Новое соглашение рассчитано до лета 2034 года и предусматривает улучшенные финансовые условия для 24-летнего полузащитника.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Челси".
Лондонский клуб подписал новое соглашение с Палмером, продлив его контракт до лета 2034 года. Предварительный договор англичанина был рассчитан до 2033-го, так что теперь футболист будет оставаться в клубе еще на один сезон дольше.
Также игрок получил улучшенные финансовые условия. Палмер объяснил, что на его решение повлияли доверие со стороны руководства и тренерского штаба, а также общие амбиции команды.
"Челси" многое для меня означает, и я считаю, что клуб движется в правильном направлении. Я очень рад подписать контракт", – заявил футболист.
Продление соглашения с Палмером является частью стратегии лондонцев, направленной на сохранение ведущих футболистов. Ранее новые контракты с клубом подписали рис Джеймс, Жоао Педро и Педру Нету.
Палмер присоединился к "Челси" из "Манчестер Сити" в августе 2023 года. С тех пор он стал одним из ключевых игроков команды, помогая ей выиграть Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира.
Перед сезоном-2025/26 англичанин получил у "Челси" десятый номер. В текущей кампании он демонстрирует пристойную результативность - Палмер уже забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах.
В общей сложности за лондонский клуб полузащитник провел 138 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 91 результативное действие.
Раньше мы сообщали. что экс-звезда "Барселоны" и "Челси" объявил о завершении карьеры.