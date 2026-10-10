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Футбол 10 октября 2026 · 17:20

Камбек от чемпиона: "Арсенал" вырвал победу над "Лидсом"

"Пушкари" забили два гола за 15 минут, гарантировав себе победу
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Камбек от чемпиона: "Арсенал" вырвал победу над "Лидсом"
Героем встречи стал Бруну Гимарайнш (Фото: arsenal, Instagram)
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"Арсенал" одержал волевую победу над "Лидсом" в шестом туре АПЛ. Команда Микеля Артеты отыгралась после пропущенного гола и вырвала три очка благодаря точному удару Бруна Гимарайнша.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Английская Премьер-лига, 6-й тур

"Арсенал" - "Лидс" - 2:1 (0:0, 2:1)
Голы: Калафьори, 62; Гимарайнш, 70 - Джастин, 55.

Все голы произошли после перерыва

В первом тайме "Лидс" имел несколько шансов выйти вперед, однако голкипер "Арсенала" Давид Рая спас хозяев от пропущенного мяча. Но на 55-й минуте гости все же добились своего.

Джеймс Джастин воспользовался передачей Габриэля Гудмундссона и вывел "Лидс" вперед.

Калафьори и Гимарайнш перевернули игру

"Арсенал" быстро отреагировал на пропущенный гол. На 62-й минуте Риккардо Калафьори восстановил равновесие, вернув хозяев в борьбу за победу.

А уже на 70-й минуте лондонцы забили во второй раз. Появившийся на поле после выхода на замену Бруну Гимарайнш нанес результативный удар и принес своей команде победу.

Турнирное положение и следующие матчи

После победы "Арсенал" набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Поражение "Лидса" прервало его беспроигрышную серию – команда остается на пятом месте.

В следующем матче лондонцы сыграют против "Лилля" в Лиге чемпионов, после чего встретятся на выезде с "Ноттингем Форест" в чемпионате Англии. "Лидс" в следующем туре АПЛ будет принимать "Манчестер Юнайтед".

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Теги: Футбол Арсенал Чемпионат Англии
Главные матчи
АПЛ 10 октября 14:30
Арсенал - : - Лидс
Ла Лига 10 октября 17:15
Алавес - : - Атлетико
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