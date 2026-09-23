Ответственность лежала на мне: Буряк назвал самую большую тренерскую неудачу

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк признался, что неудачный отбор на Евро-2004 остается для него самой болезненной страницей в карьере. Специалист взял всю ответственность за невыполнение задачи на себя.

Причины неудачи

Специалист отметил, что выход Украины на чемпионат Европы был не только его задачей – он сам хотел принести первое Евро для нашей страны. Бонусом к этому шла отличная атмосфера в команде и единство игроков из разных клубов.

"Но у нас были серьезные кадровые проблемы, из-за травм пропускали важные матчи Шевченко, Лужный, Ребров, Гусин, Дмитрулин, Ващук и другие. Были и эпизоды с решениями арбитров, которые мы считали несправедливыми. Но ответственность за невыполнение задачи все равно лежала на мне", - рассказал Буряк.

Персональная ответственность

Учитывая неудачу в отборе, Буряк принял решение уйти. По его словам, он не мог остаться в должности, даже если бы ему это предложили.

"Задача была поставлена, и мы ее не выполнили. Я считал, что тренер должен отвечать за результат. При этом я до сих пор благодарен футболистам и своим помощникам - они сделали все, что могли", - добавил специалист.

Карьера Буряка в сборной

Леонид Буряк работал в сборной с 1996 года. Однако должность главного тренера он получил в 2001 году. Но в 2003 году он покинул пост после невыхода сборной на Евро.

В общей сложности во главе сборной Леонид Буряк провел 19 матчей. Его статистика во главе команды – 5 побед, 6 ничьих и 8 поражений.