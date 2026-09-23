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Футбол 23 вересня 2026 · 14:42

Відповідальність лежала на мені: Буряк назвав найбільшу тренерську невдачу

Колишній тренер "синьо-жовтих" розповів про причини невдачі у відборі на Євро-2004
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Відповідальність лежала на мені: Буряк назвав найбільшу тренерську невдачу
Леонід Буряк (Фото: ФК "Динамо")
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Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк зізнався, що невдалий відбір на Євро-2004 залишається для нього найболючішою сторінкою в кар'єрі. Спеціаліст узяв усю відповідальність за невиконання завдання на себе.

Про це Леонід Буряк розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Причини невдачі

Спеціаліст зазначив, що вихід України на чемпіонат Європи був не лише його завданням - він сам хотів принести перше Євро для нашої країни. Бонусом до цього йшла чудова атмосфера в команді та єдність гравців з різних клубів.

"Але ми мали серйозні кадрові проблеми, через травми пропускали важливі матчі Шевченко, Лужний, Ребров, Гусін, Дмитрулін, Ващук та інші. Були й епізоди з рішеннями арбітрів, які ми вважали несправедливими. Та відповідальність за невиконання завдання все одно лежала на мені", - розповів Буряк.

Персональна відповідальність

Зважаючи на невдачу у відборі, Буряк ухвалив рішення піти. За його словами, він не міг залишитись ан посаді, навіть якби йому це запропонували.

"Завдання було поставлене, і ми його не виконали. Я вважав, що тренер повинен відповідати за результат. При цьому я досі вдячний футболістам та своїм помічникам - вони зробили все, що могли", - додав фахівець.

Кар'єра Буряка в збірній

Леонід Буряк працював у збірній з 1996-го року. Проте посаду головного тренера він отримав в 2001-му році. Та в 2003-му році він залишив посаду після невиходу збірної на Євро.

Загалом на чолі збірної Леонід Буряк провів 19 матчів. Його статистика на чолі команди - 5 перемог, 6 нічиїх та 8 поразок.

Раніше ми повідомляли, що Леонід Буряк розповів, чому залишив "Чорноморець".

Теги: Футбол
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