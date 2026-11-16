"Барселона" планирует обустроить на обновленном стадионе "Камп Ноу" специальное мемориальное пространство для хранения урн с прахом болельщиков и близких людей. Стоимость услуги будет зависеть от срока размещения и будет достигать 10 тысяч евро.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Барселона" .

На "Камп Ноу" обустроят колумбарий на 26 тысяч ниш

Проект под названием Memorial FC Barcelona клуб реализует совместно с компанией Més Que Un Memorial. Для него отведут простор площадью 1500 квадратных метров неподалеку от футбольного поля.

Центральным элементом мемориала станет колумбарий, рассчитанный на 26 тысяч ниш для хранения урн с прахом. Посещать пространство можно будет круглосуточно.

Кроме того, предусмотрена возможность установки памятных табличек в честь близких людей. Их можно будет разместить на 10, 25 или 50 лет.

В клубе объяснили, что замысел мемориала заключается в объединении истории "Барселоны" и личных воспоминаний ее поклонников.

"Мемориал создан из желания стать местом памяти и памяти всех людей, которые сделали "Барсу" частью своей жизни. Это пространство, где выдающиеся фигуры истории клуба и его болельщики будут находиться рядом, а личные и семейные воспоминания станут частью общей памяти", - говорится в заявлении каталонцев.

Сколько будет стоить хранение праха

По информации The Guardian, цена размещения урны будет зависеть от выбранного срока. Самым дорогим вариантом станет бессрочное хранение.

Стоимость услуг будет такой:

10 лет – 2490 евро;

50 лет – 6000 евро;

бессрочное размещение – 10 000 евро.

Отдельно предусмотрена ежегодная плата за обслуживание в размере 70 евро. Установка памятной таблички будет стоить 490 евро.