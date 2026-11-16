"Барселона" планує облаштувати на оновленому стадіоні "Камп Ноу" спеціальний меморіальний простір для зберігання урн із прахом уболівальників та близьких їм людей. Вартість послуги залежатиме від терміну розміщення і сягатиме 10 тисяч євро.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт ФК "Барселона" .

На "Камп Ноу" облаштують колумбарій на 26 тисяч ніш

Проєкт під назвою Memorial FC Barcelona клуб реалізує спільно з компанією Més Que Un Memorial. Для нього відведуть простір площею 1500 квадратних метрів неподалік від футбольного поля.

Центральним елементом меморіалу стане колумбарій, розрахований на 26 тисяч ніш для зберігання урн із прахом. Відвідувати простір можна буде цілодобово.

Крім того, передбачена можливість встановлення пам'ятних табличок на честь близьких людей. Їх можна буде розмістити на 10, 25 або 50 років.

У клубі пояснили, що задум меморіалу полягає в об'єднанні історії "Барселони" та особистих спогадів її прихильників.

"Меморіал створений із бажання стати місцем пам'яті та вшанування всіх людей, які зробили "Барсу" частиною свого життя. Це простір, де видатні постаті історії клубу та його вболівальники перебуватимуть поруч, а особисті й сімейні спогади стануть частиною спільної пам'яті", - йдеться у заяві каталонців.

Скільки коштуватиме зберігання праху

За інформацією The Guardian, ціна розміщення урни залежатиме від обраного терміну. Найдорожчим варіантом стане безстрокове зберігання.

Вартість послуг буде такою:

10 років - 2490 євро;

50 років - 6000 євро;

безстрокове розміщення - 10 000 євро.

Окремо передбачена щорічна плата за обслуговування у розмірі 70 євро. Встановлення пам'ятної таблички коштуватиме 490 євро.