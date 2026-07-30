От 10 матчей бана: в английском футболе ужесточили наказание за дискриминацию

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение значительно усилить наказание за проявления дискриминации в английском футболе. Согласно обновленным правилам, игроки и официальные лица, признанные виновными в подобных нарушениях, будут получать не менее 10 матчей дисквалификации.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Футбольной Ассоциации .

Новые стандарты и причины ужесточения санкций

Раньше отягчающих нарушений рекомендовалось накладывать отстранение на срок от 6 до 12 игр. К таким нарушениям относили, в частности, любые прямые или косвенные образы по признакам этнического происхождения, цвета кожи, расы, нации, религии, пола, гендера, сексуальной ориентации или инвалидности.

Впрочем, в ассоциации подчеркнули, что, несмотря на положительную динамику последних лет, дискриминация остается серьезным вызовом для футбола, что требует более жестких мер.

"Футбольная ассоциация стремится обеспечить игру, свободную от дискриминации. Усиленные меры необходимы для борьбы с этим позорным поведением, и обновленные рекомендации теперь потребуют от Регуляторных комиссий применять стандартную дисквалификацию по меньшей мере на 10 матчей при таких обстоятельствах", - говорится в заявлении FA.

Градация наказаний и смягчающие обстоятельства

При наличии значимых отягчающих обстоятельств срок дисквалификации может превышать 10 поединков. В то же время, санкция может быть уменьшена до минимума в 6 матчей, если фигурант дела признает свою вину на первом этапе расследования.

Мягкое наказание возможно только в исключительных случаях – если дискриминационное нарушение было совершено исключительно в письменной форме.

Также в FA подчеркнули, что за любое повторное аналогичное нарушение к игроку или функционеру будут применяться более строгие санкции, чем за первое.