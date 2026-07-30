Від 10 матчів бану: в англійському футболі посилили покарання за дискримінацію

Футбольна асоціація Англії (FA) ухвалила рішення суттєво посилити покарання за прояви дискримінації в англійському футболі. Згідно з оновленими правилами, гравці та офіційні особи, визнані винними у подібних порушеннях, відтепер отримуватимуть щонайменше 10 матчів дискваліфікації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву Футбольної Асоціації .

Нові стандарти та причини посилення санкцій

Раніше за обтяжуючі порушення рекомендувалось накладати відстороення на термін від 6 до 12 ігор. До таких порушень відносили, зокрема, будь-які прямі чи опосередковані образи за ознаками етнічного походження, кольору шкіри, раси, нації, релігії, статі, гендеру, сексуальної орієнтації чи інвалідності.

Втім, в асоціації наголосили, що попри позитивну динаміку останніх років, дискримінація залишається серйозним викликом для футболу, що вимагає жорсткіших заходів.

"Футбольна асоціація прагне забезпечити гру, вільну від дискримінації. Посилені заходи є необхідними для боротьби з цією ганебною поведінкою, і оновлені рекомендації тепер вимагатимуть від Регуляторних комісій застосовувати стандартну дискваліфікацію щонайменше на 10 матчів за таких обставин", - йдеться в заяві FA.

Градація покарань та пом'якшувальні обставини

За наявності вагомих обтяжуючих обставин термін дискваліфікації може перевищувати 10 поєдинків. Водночас санкція може бути зменшена до мінімуму у 6 матчів, якщо фігурант справи визнає свою провину на найпершому етапі розслідування.

М'якше покарання можливе лише у виняткових випадках - якщо дискримінаційне порушення було здійснене виключно у письмовій формі.

Також у FA підкреслили, що за будь-яке повторне аналогічне порушення до гравця чи функціонера будуть застосовуватися значно суворіші санкції, ніж за перше.