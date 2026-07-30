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Футбол 30 июля 2026 · 19:10

Война с Инфантино: УЕФА официально угрожает бойкотом ФИФА

Заявление Европейского футбольного союза поддержали все 55 стран-членов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Война с Инфантино: УЕФА официально угрожает бойкотом ФИФА
Лидером протеста против планов ФИФА стал президент УЕФА Александер Чеферин (Фото: UEFA)

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА выступил с жестким заявлением против планов ФИФА продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. Все 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА, включая Украину, единодушно выразили готовность бойкотировать турниры ФИФА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление УЕФА.

Чемпионат мира не продается

В УЕФА подчеркнули, что предложение президента ФИФА Джанни Инфантино передать долю собственности в мундиалях частному капиталу недопустимо. Европейские функционеры подвергли критике руководство ФИФА за то, что такую инициативу готовили без консультаций с национальными ассоциациями.

"Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из крупнейших спортивных наследий футбола, созданное поколениями игроков, сборных и болельщиков по всему миру. Ни одна его часть не должна переходить к частным инвесторам. Чемпионат мира не продается. Футбол не может заложить свое будущее ради финансовой выгоды", - говорится в заявлении УЕФА.

Условия отмены бойкота и план Инфантино

УЕФА и 55 европейских ассоциаций заверили, что откажутся от участия в мужском и женском чемпионатах мира, а также в клубном чемпионате мира. Европа согласится снять бойкот только при полном отказе ФИФА от этой идеи и предоставлении юридически обязывающих гарантий.

Раскол в мировом футболе обязан намерениям ФИФА привлечь частный капитал через новую коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise, оцениваемую в 20 миллиардов долларов. По задумке Инфантино, инвесторы должны получить миноритарные пакеты без права контроля, а привлеченные средства планировали направить на инфраструктуру, женский футбол и детские программы.

Ранее руководитель спортивной редакции РБК-Украина Даниил Вереитин разбирался, почему план Инфантино продать чемпионат мира – это плохая идея для футбола.

Теги: Футбол УЕФА ФИФА
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