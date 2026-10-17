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Футбол 17 октября 2026 · 13:34

Выбыл до конца года: звездный новичок "Буковины" сломался в сборной

Нападающий пропустит около полутора месяцев из-за травмы бедра
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Выбыл до конца года: звездный новичок "Буковины" сломался в сборной
Нападающий присоединился к "Буковине" месяц назад (Фото: renat_dada, Instagram)
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Черновицкая "Буковина" потеряла нападающего Рената Дадашова из-за травмы, полученной во время выступлений за сборную Азербайджана. Ожидается, что форвард вернется на поле в конце ноября или начале декабря.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на проект ТаТоТаке.

Дадашов травмировался во время матчей за сборную

Нападающий "Буковины" Ренат Дадашов получил повреждение во время сентябрьско-октябрьской международной паузы, когда выступал за сборную Азербайджана. По возвращении в расположение черновицкого клуба у игрока диагностировали надрыв мышц передней поверхности бедра. По прогнозам врачей, восстановление будет продолжаться до конца ноября или начала декабря.

Дадашов присоединился к "Буковине" всего месяц назад. За это время бывший футболист английского "Вулверхэмптона" и немецкого "Айнтрахта" успел сыграть четыре матча, но пока не отличался результативными действиями.

Кто поможет "Буковине" в матче с "Кудровкой"

В субботу, 17 октября, команда Сергея Шищенко сыграет против "Кудровки". Начало встречи запланировано на 15:30. Кроме Дадашова, черновчанам точно не поможет правый защитник Илья Путря.

В то же время, есть и положительные новости для черновицкого клуба. Игроки атакующего звена Михал Клепач, Евгений Пидлепенец и Богдан Бойчук вернулись к тренировкам в общей группе. Ожидается, что они могут попасть в заявку на матч.

Ранее мы сообщали о скандале в УПЛ – "Полесье" официально пожаловалось в УАФ на тренера "Буковины".

Теги: Футбол УПЛ
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АПЛ 17 октября 14:30
Эвертон - : - Челси
АПЛ 17 октября 17:00
Брентфорд - : - Ливерпуль
УПЛ 17 октября 18:00
Шахтер - : - Колос
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