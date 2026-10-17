rbc.ua
UA | RU
Субота, 17 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Вибув до кінця року: зірковий новачок "Буковини" зламався в збірній
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 17 жовтня 2026 · 13:34

Вибув до кінця року: зірковий новачок "Буковини" зламався в збірній

Нападник пропустить близько півтора місяця через травму стегна
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вибув до кінця року: зірковий новачок "Буковини" зламався в збірній
Нападник доєднався до "Буковини" місяць тому (Фото: renat_dada, Instagram)
Додати як бажане джерело в Google

Чернівецька "Буковина" втратила нападника Рената Дадашова через травму, отриману під час виступів за збірну Азербайджану. Очікується, що форвард повернеться на поле наприкінці листопада або на початку грудня.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на проєкт ТаТоТаке.

Дадашов травмувався під час матчів за збірну

Нападник "Буковини" Ренат Дадашов отримав пошкодження під час вереснево-жовтневої міжнародної паузи, коли виступав за збірну Азербайджану. Після повернення до розташування чернівецького клубу в гравця діагностували надрив м’язів передньої поверхні стегна. За прогнозами лікарів, відновлення триватиме до кінця листопада або початку грудня.

Дадашов приєднався до "Буковини" лише місяць тому. За цей час колишній футболіст англійського "Вулверхемптона" та німецького "Айнтрахта" встиг зіграти чотири матчі, але поки не відзначався результативними діями.

Хто допоможе "Буковині" в матчі з "Кудрівкою"

У суботу, 17 жовтня, команда Сергія Шищенка зіграє проти "Кудрівки". Початок зустрічі запланований на 15:30. Окрім Дадашова, чернівчанам точно не допоможе правий захисник Ілля Путря.

Водночас є й позитивні новини для чернівецького клубу. Гравці атакувальної ланки Міхал Клепач, Євген Підлепенець і Богдан Бойчук повернулися до тренувань у загальній групі. Очікується, що вони можуть потрапити до заявки команди на матч.

Раніше ми повідомляли про скандал в УПЛ - "Полісся" офіційно поскаржилося в УАФ на тренера "Буковини".

Теги: Футбол УПЛ
Головні матчі
АПЛ 17 жовтня 14:30
Евертон - : - Челсі
АПЛ 17 жовтня 17:00
Брентфорд - : - Ліверпуль
УПЛ 17 жовтня 18:00
Шахтар - : - Колос
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Після порівнянь з Геббельсом: "Реал" вимагає відставки президента Ла Ліги Після порівнянь з Геббельсом: "Реал" вимагає відставки президента Ла Ліги "Колорадо" розгромив "Піттсбург", а "Бостон" здобув вольову перемогу: результати НХЛ "Колорадо" розгромив "Піттсбург", а "Бостон" здобув вольову перемогу: результати НХЛ Рік надії обірвався: на війні загинув колишній футболіст збірної України та "Динамо" Рік надії обірвався: на війні загинув колишній футболіст збірної України та "Динамо"
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор