Вибув до кінця року: зірковий новачок "Буковини" зламався в збірній

Чернівецька "Буковина" втратила нападника Рената Дадашова через травму, отриману під час виступів за збірну Азербайджану. Очікується, що форвард повернеться на поле наприкінці листопада або на початку грудня.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на проєкт ТаТоТаке .

Дадашов травмувався під час матчів за збірну

Нападник "Буковини" Ренат Дадашов отримав пошкодження під час вереснево-жовтневої міжнародної паузи, коли виступав за збірну Азербайджану. Після повернення до розташування чернівецького клубу в гравця діагностували надрив м’язів передньої поверхні стегна. За прогнозами лікарів, відновлення триватиме до кінця листопада або початку грудня.

Дадашов приєднався до "Буковини" лише місяць тому. За цей час колишній футболіст англійського "Вулверхемптона" та німецького "Айнтрахта" встиг зіграти чотири матчі, але поки не відзначався результативними діями.

Хто допоможе "Буковині" в матчі з "Кудрівкою"

У суботу, 17 жовтня, команда Сергія Шищенка зіграє проти "Кудрівки". Початок зустрічі запланований на 15:30. Окрім Дадашова, чернівчанам точно не допоможе правий захисник Ілля Путря.

Водночас є й позитивні новини для чернівецького клубу. Гравці атакувальної ланки Міхал Клепач, Євген Підлепенець і Богдан Бойчук повернулися до тренувань у загальній групі. Очікується, що вони можуть потрапити до заявки команди на матч.