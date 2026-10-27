Ванат оформил первый хет-трик в карьере и стал игроком тура в Сегунде

Украинский нападающий Владислав Ванат ярко провел матч в Сегунде: забил три мяча и отдал результативную передачу в ворота "Сельты" B. За это выступление форвард "Жироны" получил самую высокую оценку и стал лучшим игроком тура.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сборную тура от статистического портала SofaScore .

Впечатляющая результативность форварда

Украинский форвард стал главным героем матча последнего тура испанской Сегунды. В поединке против "Сельты" B нападающий оформил хет-трик и записал на свой счет голевую передачу.

Такое выступление принесло украинцу максимальную оценку от статистического портала SofaScore – 10 баллов. Кроме того, Ваната был признан лучшим игроком тура второго испанского дивизиона.

С начала сезона на счету нападающего уже пять забитых мячей.

Первый хет-трик в карьере

Для Ваната этот хеттрик стал дебютным в профессиональной карьере. Ранее украинец демонстрировал высокую результативность в составе киевского "Динамо" и был лучшим бомбардиром команды, однако трижды за один матч до этого не забивал.

Минувшим летом украинский нападающий якобы пытался покинуть каталонскую "Жирону" после понижения команды в классе.

Нынешнее результативное выступление в Сегунди стало для футболиста ярким индивидуальным достижением и позволило привлечь внимание благодаря исключительной статистике.