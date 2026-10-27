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Футбол 27 октября 2026 · 14:34

Ванат оформил первый хет-трик в карьере и стал игроком тура в Сегунде

Украинец набрал четыре балла по системе "гол+пас" в матче против "Сельты" B
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ванат оформил первый хет-трик в карьере и стал игроком тура в Сегунде
Ванат ворвался в гонку бомбардиров (Фото: vladyslav.vanat, Instagram)

Украинский нападающий Владислав Ванат ярко провел матч в Сегунде: забил три мяча и отдал результативную передачу в ворота "Сельты" B. За это выступление форвард "Жироны" получил самую высокую оценку и стал лучшим игроком тура.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сборную тура от статистического портала SofaScore.

Впечатляющая результативность форварда

Украинский форвард стал главным героем матча последнего тура испанской Сегунды. В поединке против "Сельты" B нападающий оформил хет-трик и записал на свой счет голевую передачу.

Такое выступление принесло украинцу максимальную оценку от статистического портала SofaScore – 10 баллов. Кроме того, Ваната был признан лучшим игроком тура второго испанского дивизиона.

С начала сезона на счету нападающего уже пять забитых мячей.

Первый хет-трик в карьере

Для Ваната этот хеттрик стал дебютным в профессиональной карьере. Ранее украинец демонстрировал высокую результативность в составе киевского "Динамо" и был лучшим бомбардиром команды, однако трижды за один матч до этого не забивал.

Минувшим летом украинский нападающий якобы пытался покинуть каталонскую "Жирону" после понижения команды в классе.

Нынешнее результативное выступление в Сегунди стало для футболиста ярким индивидуальным достижением и позволило привлечь внимание благодаря исключительной статистике.

Ранее мы сообщали, что нападающий сборной Украины может снова сменить клуб зимой.

Теги: Футбол
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Кубок Украины 27 октября 18:00
Шахтер - : - Динамо
Серия А 27 октября 19:30
Сассуоло - : - Лацио
Серия А 27 октября 21:45
Торино - : - Комо
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