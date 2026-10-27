Ванат оформив перший хет-трик у кар’єрі та став гравцем туру в Сегунді

Український нападник Владислав Ванат яскраво провів матч у Сегунді: забив три м’ячі та віддав результативну передачу у ворота "Сельти" B. За цей виступ форвард "Жирони" отримав найвищу оцінку і став найкращим гравцем туру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на збірну туру від статистичного порталу SofaScore .

Вражаюча результативність форварда

Український форвард став головним героєм матчу останнього туру іспанської Сегунди. У поєдинку проти "Сельти" B нападник оформив хет-трик і записав на свій рахунок гольову передачу.

Такий виступ приніс українцю максимальну оцінку від статистичного порталу SofaScore - 10 балів. Крім того, Ваната визнали найкращим гравцем туру другого іспанського дивізіону.

З початку сезону на рахунку нападника вже п’ять забитих м’ячів.

Перший хет-трик у кар’єрі

Для Ваната цей хет-трик став дебютним у професійній кар’єрі. Раніше українець демонстрував високу результативність у складі київського "Динамо" та був найкращим бомбардиром команди, однак тричі за один матч до цього не забивав.

Минулого літа український нападник нібито намагався залишити каталонську "Жирону" після пониження команди в класі.

Нинішній результативний виступ у Сегунді став для футболіста яскравим індивідуальним досягненням і дозволив привернути увагу завдяки винятковій статистиці.