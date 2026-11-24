Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик посетил матч 11-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "Эвертоном". Украинец наблюдал за игрой с трибун, а после финального свистка посетил раздевалку хозяев, где встретился со своим соотечественником Егором Ярмолюком.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение "Брентфорда" в Instagram.

"Брентфорд" посвятил Усику отдельное сообщение

Английский клуб отреагировал на присутствие украинского боксера на трибунах во время поединка с "Эвертоном". В социальных сетях "Брентфорд" опубликовал сообщение, посвященное гостю.

"Абсолютный чемпион. Прекрасно, что сегодня вечером нас поддерживает Усик", - написали представители "пчел".

Усик встретился с Ярмолюком в раздевалке "Брентфорда"

После завершения матча украинский боксер посетил раздевалку лондонской команды. Там он поздоровался и обнялся с полузащитником сборной Украины Егором Ярмолюком, а также сделал общую фотографию с футболистами.

Компанию Усику во время визита составил президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич. На опубликованном клубом видео он в конце неожиданно привлек к себе внимание громким свистом.

"Брентфорд" разгромил "Эвертон" в матче с двумя украинцами

Особый интерес для украинских болельщиков матча добавил тот факт, что на поле встретились сразу два представителя национальной сборной Украины.

За "Брентфорд" выступал Егор Ярмолюк, в то время как цвета "Эвертона" защищал Виталий Миколенко. Оба футболиста провели на поле все 90 минут.