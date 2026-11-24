Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик відвідав матч 11-го туру АПЛ між "Брентфордом" та "Евертоном". Українець спостерігав за грою з трибун, а після фінального свистка завітав до роздягальні господарів, де зустрівся зі своїм співвітчизником Єгором Ярмолюком.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на допис "Брентфорда" в Instagram.

"Брентфорд" присвятив Усику окремий допис

Англійський клуб відреагував на присутність українського боксера на трибунах під час поєдинку з "Евертоном". У соціальних мережах "Брентфорд" опублікував повідомлення, присвячене гостю.

"Абсолютний чемпіон. Чудово, що сьогодні ввечері нас підтримує Усик", - написали представники "бджіл".

Усик зустрівся з Ярмолюком у роздягальні "Брентфорда"

Після завершення матчу український боксер завітав до роздягальні лондонської команди. Там він привітався та обійнявся з півзахисником збірної України Єгором Ярмолюком, а також зробив спільне фото з футболістами.

Компанію Усику під час візиту склав президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич. На опублікованому клубом відео він наприкінці несподівано привернув до себе увагу гучним свистом.

"Брентфорд" розгромив "Евертон" в матчі з двома українцями

Особливого інтересу для українських уболівальників матчу додав той факт, що на полі зустрілися одразу два представники національної збірної України.

За "Брентфорд" виступав Єгор Ярмолюк, тоді як кольори "Евертона" захищав Віталій Миколенко. Обидва футболісти провели на полі всі 90 хвилин.