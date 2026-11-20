Головний тренер "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі відреагував на резонансні висловлювання українського вінгера Михайла Мудрика про лондонський "Арсенал". Італієць визнав невдоволення вболівальників, але наголосив, що повністю довіряє футболісту.

Мудрик розлютив фанатів "Тоттенгема" зізнанням про мрію грати за "Арсенал"

Нещодавно український футболіст дав інтерв'ю Дмитру Гордону, де, зокрема, розповів про обставини свого переходу з "Шахтаря" до "Челсі" у січні 2023 року. Мудрик зізнався, що насправді мріяв опинитися в "Арсеналі", який тоді також претендував на його підписання.

"Арсенал" був клубом, у якому я хотів грати. Перехід на "Емірейтс" був моєю мрією", – заявив українець.

Ці слова викликали невдоволення серед уболівальників "Тоттенгема", за який 25-річний вінгер нині виступає на правах оренди з "Челсі", адже ці два лондонські клуби мають принципове суперництво.

Де Дзербі запевнив Мудрика у своїй довірі

Перед матчем із "Іпсвічем" Роберто Де Дзербі прокоментував резонанс навколо українця. Італійський фахівець визнав, що розуміє реакцію фанатів, однак закликав оцінювати футболіста за його грою.

"Так, я можу зрозуміти вболівальників, але Мудрик – хороша людина і хороший гравець. Він багато натерпівся через ситуацію останніх двох років. У нього є лише одне завдання – продемонструвати на полі свої якості та показати, що зараз він грає за "Тоттенгем". Це великий клуб, не гірший за інші", – сказав тренер.

Де Дзербі також наголосив, що українець добре знає його тренерські вимоги та ігрову модель, тому має всі можливості проявити себе.

"Він знає тренера, добре розуміє наш стиль гри. Я повністю довіряю йому та даю можливість показати, на що він здатний. Йому потрібно зосередитися на правильних речах. Думаю, він наполегливо працює над відновленням, щоб якомога швидше повернутися", – додав італієць.

Коли Мудрик зіграє за "Тоттенгем"

Водночас повернення Мудрика на поле відкладається через травму гомілкостопа. За словами Де Дзербі, українець може повернутися до тренувань ще через два-три тижні.

Також тренера запитали, чи може "Тоттенгем" достроково припинити оренду футболіста вже в січні. Де Дзербі не став коментувати таку можливість, зазначивши, що це не входить до його компетенції.

Він лише підкреслив, що Мудрик може бути дуже важливим для команди завдяки своїм індивідуальним характеристикам і футбольному рівню.