Главный тренер "Тоттенхема" Роберто Де Дзерби отреагировал на резонансные высказывания украинского вингера Михаила Мудрика о лондонском "Арсенале". Итальянец признал недовольство болельщиков, но подчеркнул, что полностью доверяет футболисту.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Мудрик разозлил фанатов "Тоттенхема" признанием о мечте играть за "Арсенал"

Недавно украинский футболист дал интервью Дмитрию Гордону, где, в частности, рассказал об обстоятельствах своего перехода из "Шахтера" в "Челси" в январе 2023 года. Мудрик признался, что действительно мечтал оказаться в "Арсенале", который тогда также претендовал на его подписание.

"Арсенал" был клубом, в котором я хотел играть. Переход на "Эмирейтс" был моей мечтой", – заявил украинец.

Эти слова вызвали недовольство среди болельщиков "Тоттенхема", за который 25-летний вингер ныне выступает на правах аренды с "Челси", ведь эти два лондонских клуба имеют принципиальное соперничество.

Де Дзерби заверил Мудрика в своем доверии

Перед матчем с "Ипсвичем" Роберто Де Дзерби прокомментировал резонанс вокруг украинца. Итальянский специалист признал, что понимает реакцию фанатов, однако призвал оценивать футболиста по его игре.

"Да, я могу понять болельщиков, но Мудрик – хороший человек и хороший игрок. Он много натерпелся из-за ситуации последних двух лет. У него есть только одна задача – продемонстрировать на поле свои качества и показать, что сейчас он играет за "Тоттенхэм". Это большой клуб, не хуже других", – сказал тренер.

Де Дзерби также отметил, что украинец хорошо знает его тренерские требования и игровую модель, поэтому имеет все возможности проявить себя.

"Он знает тренера, хорошо понимает наш стиль игры. Я полностью доверяю ему и даю возможность показать, на что он способен. Ему нужно сосредоточиться на правильных вещах. Думаю, он упорно работает над восстановлением, чтобы поскорее вернуться", - добавил итальянец.

Когда Мудрик сыграет за "Тоттенхем"

В то же время возвращение Мудрика на поле откладывается из-за травмы голеностопа. По словам Де Дзерби, украинец может вернуться к тренировкам еще через две-три недели.

Также тренера спросили, может ли "Тоттенхэм" досрочно прекратить аренду футболиста уже в январе. Де Дзерби не стал комментировать такую возможность, отметив, что это не входит в его компетенцию.

Он лишь подчеркнул, что Мудрик может быть очень важен для команды благодаря своим индивидуальным характеристикам и футбольному уровню.