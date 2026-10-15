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Футбол 15 октября 2026 · 22:24

Украинец с голом дебютировал за "Сандерленд" в Лиге Европы: судьи "испортили" праздник (видео)

21-летний вингер отыграл полный матч против португальцев и помог команде одержать победу
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинец с голом дебютировал за "Сандерленд" в Лиге Европы: судьи "испортили" праздник (видео)
Тимур Тутеров в игре за Сандерленд (фото: instagram.com/tutierov_timur)
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Украинский вингер "Сандерленда" Тимур Тутеров впервые в карьере вышел в стартовом составе английского клуба на матч Лиги Европы. 21-летний футболист отыграл все 90 минут в поединке против португальского "Торреенсе".

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Гол, который не засчитали

Тимур Тутеров мог открыть счет своим голам за основную команду "Сандерленда" уже на 24-й минуте встречи. После вбрасывания из-за боковой линии футболист "Торреенсе" пытался выбить мяч головой со штрафной, но тот попал к украинцу.

Вингер воспользовался случаем и отправил мяч в ворота соперника. Однако радость украинца была преждевременной: арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда.

Этот эпизод стал единственным ударом Тутерова в матче. В то же время украинец активно приобщался к игре: за 90 минут он осуществил 20 касаний мяча, четыре из которых пришлись на штрафную соперника. Также на его счету пять выигранных единоборств.

Сам поединок завершился победой "Сандерленда" со счётом 2:1.

Второй матч за основную команду

Для Тутерова это второе появление в составе главной команды английского клуба. До этого он дебютировал в матче Кубка английской лиги против "Халла", который выиграл "Сандерленд" со счетом 1:0. Тогда украинец провел на поле 11 минут.

Теперь 21-летний вингер получил гораздо больше игрового времени и впервые сыграл за англичан в еврокубковом турнире.

Когда следующие матчи "Сандерленда"

Победа над "Торреенсе" стала для "Сандерленда" второй в текущем розыгрыше Лиги Европы. В первом туре команда Тутерова одолела нидерландский АЗ со счетом 1:0.

Следующий поединок англичане проведут в Премьер-лиге против "Борнмута". Матч запланирован на воскресенье, 18 октября, и начнется в 16.00 по киевскому времени.

В Лиге Европы "Сандерленд" дальше ждет встреча с польским "Лехом". Игра состоится в четверг, 22 октября, в 19:45 по Киеву.

Ранее стало известно, сколько болельщиков пришли на матч "Шахтер" – АЕК в Лиге чемпионов в Лондоне.

Теги: Футбол Лига Европы
Главные матчи
Лига Европы 15 октября 22:00
Бенфика - : - Селтик
Лига Европы 15 октября 22:00
Марсель - : - Олимпиакос
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