Больше стадиона "Украина": сколько болельщиков пришли на матч "Шахтера" с АЕК в Лондоне

Донецкий "Шахтер" рассказал, сколько болельщиков посетили матч второго тура Лиги чемпионов против АЕК. Несмотря на встречу очень далеко от Украины, на игру "горняков" посмотрели многие.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу "Шахтера" .

Поддержка от фанатов

По информации клуба, на трибунах присутствовало 29 144 болельщика. Все они стали свидетелями волевой победы "горняков" над греческим клубом.

АЕК открыл счет благодаря голу Майера. Однако "Шахтер" ответил тремя точными ударами. Педриньо реализовал пенальти, а Тобиас и Мендоса также отличились забитыми мячами.

Различные оценки

В официальном отчете УЕФА по этому поединку указана другая посещаемость. Европейская ассоциация отчиталась о 21 119 зрителях на трибунах.

Таким образом, между двумя показателями есть расхождение у 8025 человек.

Когда следующие матчи Лиги чемпионов на "Стэмфорд Бридж"

Следующим соперником "Шахтера" в турнире станет миланский "Интер". Поединок намечен на 21 октября в Италии.

Также дончане должны провести на "Стэмфорд Бридж" еще три домашних матча общего этапа: