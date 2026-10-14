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Футбол 15 октября 2026 · 00:01

Характер и волевой камбек: "Шахтер" вырвал победу у АЕКа в Лиге чемпионов

Первая победа "горняков" в текущем розыгрыше ЛЧ
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Характер и волевой камбек: "Шахтер" вырвал победу у АЕКа в Лиге чемпионов
"Шахтер" одержал первую победу в ЛЧ-2026/27 (фото: ФК "Шахтер")
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Донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над афинским АЕКом в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Уступая в первом тайме, донетчане смогли переломить ход поединка и вырвать победу на последних минутах игры.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

Лига чемпионов. Общий этап, 2-й тур

"Шахтер" – АЕК – 3:1

Голы: Педриньо, 34 (с пенальти), Винисиус Тобиас, 80, Мендоза, 86 – Майер, 28

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Очеретько, Невертон (Мендоза, 63), Марлон Гомес (Назарина, 81), Педриньо (Изаки, 63), Алиссон (Феррейра, 88), Элиас (Мейреллиш, 88).

Обмен голами в первом тайме

Поединок начался в высоком темпе с моментами у обоих ворот. Уже на 3-й минуте греки были близки к успеху: после подачи с углового Харольд Мукуди пробил головой и попал в штангу ворот Дмитрия Ризныка. "Шахтер" ответил своим моментом на 10-й минуте, но голкипер АЕКа спас гостей после опасного крученого удара Алиссона.

На 28-й минуте АЕК открыл счет: Абубакари Койта протащил мяч по левому флангу и отдал передачу на Ставроса Пилиоса, который сделал скидку в центр на Ловро Майера. Полузащитник точным ударом в нижний угол пробил Ризныка.

Впрочем, "горняки" отреагировали мгновенно. На 31-й минуте Филипе Релваш сфолил в собственной штрафной против Алиссона. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти, который на 34-й минуте уверенно реализовал Педриньо. В конце тайма, на 41-й минуте, "Шахтер" мог выходить вперед: после неожиданного удара Педро Энрике с острого угла с левого фланга мяч попал в перекладину.

Развязка в последние минуты

Вторая половина матча проходила в упорной борьбе. Голкипер донетчан Дмитрий Ризнык несколько раз спасал команду после опасных ударов Рэзвана Марина и Абубакари Койта.

Усиление со скамейки запасных от Арды Турана добавило "Шахтеру" свежести в атаке. Глейкер Мендоза, вышедший на замену, на 72-й минуте сместился в центр и опасно пробил выше перекладины.

Развязка противостояния наступила на 80-й минуте: во время очередной атаки донетчан правый защитник Винисиус Тобиас подключился к комбинации и точным ударом отправил мяч в сетку ворот АЕКа.

Окончательную точку в матче поставил Мендоза на 86-й минуте. Получив пас от Изаки на левом фланге штрафной площади, он сместился в центр и закрутил мяч в дальний верхний угол – 3:1.

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Лига чемпионов 14 октября 22:00
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