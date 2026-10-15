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Футбол 15 жовтня 2026 · 13:48

Більше, ніж стадіон "Україна": скільки вболівальників прийшли на матч "Шахтаря" з АЕК в Лондоні

Клуб подякував уболівальникам у Лондоні, яких зібралось трохи менше 30 тисяч глядачів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Більше, ніж стадіон "Україна": скільки вболівальників прийшли на матч "Шахтаря" з АЕК в Лондоні
"Гірники" отримали підтримку від фанатів (Фото: ФК "Шахтар")
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Донецький "Шахтар" розповів, скільки вболівальників відвідали матч другого туру Ліги чемпіонів проти АЕК. Попри зустріч дуже далеко від України, на гру "гірників" подивились чимало людей.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну пресслужбу "Шахтаря".

Підтримка від фанатів

За інформацією клубу, на трибунах були присутні 29 144 вболівальники. Всі вони стали свідками вольової перемоги "гірників" над грецьким клубом.

АЕК відкрив рахунок завдяки голу Маєра. Однак "Шахтар" відповів трьома точними ударами. Педрінью реалізував пенальті, а Тобіас і Мендоса також відзначилися забитими м’ячами.

Різні оцінки

Водночас у офіційному звіті УЄФА щодо цього поєдинку зазначена інша відвідуваність. Європейська асоціація відзвітувала про 21 119 глядачів на трибунах.

Таким чином, між двома показниками є розбіжність у 8025 осіб.

Коли наступні матчі Ліги чемпіонів на "Стемфорд Бридж"

Наступним суперником "Шахтаря" в турнірі стане міланський "Інтер". Поєдинок запланований на 21 жовтня в Італії.

Також донеччани мають провести на "Стемфорд Брідж" ще три домашні матчі загального етапу:

  • 3 листопада - "Спортінг";
  • 25 листопада - "Фенербахче";
  • 27 січня - "Реал" (Мадрид).

Раніше ми розповідали, як саме "Шахтар" вирвав перемогу в АЕКа у Лізі чемпіонів.

Теги: Футбол Шахтар
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