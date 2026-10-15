Українець із голом дебютував за "Сандерленд" у Лізі Європи: судді "зіпсували" свято (відео)

Український вінгер "Сандерленда" Тимур Тутєров уперше в кар'єрі вийшов у стартовому складі англійського клубу на матч Ліги Європи. 21-річний футболіст відіграв усі 90 хвилин у поєдинку проти португальського "Торреенсе".

Гол, який не зарахували

Тимур Тутєров міг відкрити лік своїм голам за основну команду "Сандерленда" вже на 24-й хвилині зустрічі. Після вкидання з-за бокової лінії футболіст "Торреенсе" намагався вибити м'яч головою зі штрафного майданчика, але той потрапив до українця.

Вінгер скористався нагодою та відправив м'яч у ворота суперника. Однак радість українця була передчасною: арбітри скасували взяття воріт через офсайд.

Цей епізод став єдиним ударом Тутєрова в матчі. Водночас українець активно долучався до гри: за 90 хвилин він здійснив 20 дотиків до м'яча, чотири з яких припали на штрафний майданчик суперника. Також на його рахунку п'ять виграних єдиноборств.

Сам поєдинок завершився перемогою "Сандерленда" з рахунком 2:1.

Другий матч за основну команду

Для Тутєрова це лише друга поява у складі головної команди англійського клубу. До цього він дебютував у матчі Кубка англійської ліги проти "Халла", який "Сандерленд" виграв із рахунком 1:0. Тоді українець провів на полі 11 хвилин.

Тепер 21-річний вінгер отримав значно більше ігрового часу та вперше зіграв за англійців у єврокубковому турнірі.

Коли наступні матчі "Сандерленда"

Перемога над "Торреенсе" стала для "Сандерленда" другою в поточному розіграші Ліги Європи. У першому турі команда Тутєрова здолала нідерландський АЗ із рахунком 1:0.

Наступний поєдинок англійці проведуть у Прем'єр-лізі проти "Борнмута". Матч запланований на неділю, 18 жовтня, і розпочнеться о 16:00 за київським часом.

У Лізі Європи на "Сандерленд" далі чекає зустріч із польським "Лехом". Гра відбудеться в четвер, 22 жовтня, о 19:45 за Києвом.