УЕФА нашел амбициозного соперника для Инфантино: кто бросит вызов президенту ФИФА

Почетный президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима решил побороться за пост главы ФИФА. Японский функционер намерен бросить вызов действующему президенту Джанни Инфантино и уже заручился поддержкой влиятельных союзников в европейском футболе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Guardian .

Неевропейский кандидат от УЕФА

Европейский футбольный союз на протяжении нескольких месяцев искал конкурента для Джанни Инфантино, который возглавляет организацию с февраля 2016 года и претендует на свой четвертый срок.

В УЕФА пришли к выводу, что именно кандидат не из Европы будет иметь больше шансов заручиться поддержкой, поскольку во многих регионах существует недовольство доминированием европейского футбола.

Бывший игрок сборной Японии и член Совета ФИФА Кодзо Тасима имеет немало союзников в Европе и в прошлом месяце проводил переговоры с представителями УЕФА во время конгресса Азиатской футбольной конфедерации (АФК) в Токио.

"Для меня важно донести до футбольного мира честность, надежность и высокие моральные стандарты, которые японский футбол развивал и сохранял на протяжении многих лет. Я решил баллотироваться на пост президента ФИФА, чтобы представить эти ценности миру и внести вклад в лучшее будущее футбола", – заявил Тасима изданию Sports Nippon.

Тасима и раскол в Азии

Выдвижение Тасимы может существенно разделить голоса внутри Азиатской футбольной конфедерации, глава которой шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа публично поддержал Инфантино. В то же время действующий президент ФИФА опирается на поддержку Катара, Саудовской Аравии, а также конфедераций Африки и Южной Америки.

Японец стал вторым официальным претендентом на пост после бывшего защитника "Тоттенхема" Рамона Веги. Для окончательного попадания в избирательный бюллетень каждому кандидату необходимо заручиться поддержкой как минимум пяти из 211 национальных ассоциаций – членов ФИФА.

Срок подачи заявок истекает 18 ноября 2026 года. Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта 2027 года в Рабате (Марокко).