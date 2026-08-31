УАФ поставила на паузу назначение тренера сборной U-15 из-за его прошлого: что известно

Юниорская сборная Украины U-15 остается без главного тренера. Дмитрий Ефимов был главным кандидатом на этот пост, однако УАФ притормозил процесс его назначения из-за работы на оккупированной территории Донецкой области. Сам специалист уверяет в своей проукраинской позиции.

Почему УАФ не согласовывает кандидатуру Ефимова

По информации проекта "ТаТоТаке", в УАФ не спешат принимать решение о назначении Ефимова в сборную U-15 из-за его вовлеченности в футбольную деятельность на временно оккупированных территориях. Пока финального решения о назначении Ефимова в юниорскую команду нет.

Ефимов с 2018 живет на подконтрольной Украине территории. Он работал в структурах донецкого "Шахтера" и черновицкой "Буковины", а основным фокусом его деятельности были именно детско-юношеские команды.

Что говорит сам Дмитрий Ефимов

Sport RBC.UA удалось получить эксклюзивный комментарий Дмитрия Ефимова о ситуации, которая сложилась с его возможным назначением на должность главного тренера сборной U-15. Специалист объяснил как спорный эпизод своей биографии, так и свое желание работать с украинскими командами.

"Я понимаю, почему сейчас возникли вопросы по моему прошлому. Да, на определенном этапе своей карьеры я играл в командах, которые находились на временно оккупированной территории. Сегодня я отношусь к этому периоду своей жизни с большим сожалением. Я исправил свою ошибку 8 лет назад в июле 2018 года", - отметил Ефимов.

Тренер объяснил, что в период с 2014 по 2018 годы действительно работал в Донецке, но в структурах футбольного клуба "Шахтер". В 2018 году он продолжил сотрудничество с клубом, но уже переехал в Киев.

"Я не хочу оправдывать свои прошлые решения или делать вид, что этого не было. Я поддерживаю Украину и связываю свое будущее исключительно с украинским футболом. Я живу в Украине вместе со своей семьей. Здесь мой дом, здесь моя семья, и именно здесь я хочу продолжать работать, развиваться как тренер и приносить пользу украинскому футболу.

Вы знаете, я долгое время работал в структуре донецкого "Шахтера". С 2014 по 2018 год работал в детской Академии "Шахтера" в украинском Донецке. Затем с июля 2018 года по июль 2024 года, продолжил работать в "Шахтере", однако уже в городе Киев. С июля 2024 по июнь 2026 работал в ФК "Буковина" (Черновцы) и там проживал, пока моя семья была в Киеве", – рассказал 41-летний специалист.

Ефимов выразил желание работать с юниорской сборной Украины. По его словам, такой вызов для него честь.

"Я считаю правильным оценивать не только то, что происходило много лет назад, но и какие ценности и какую позицию человек имеет сегодня. Что касается предложения работать со сборной Украины U-15 – для меня это большая ответственность и честь.

Я хочу работать с молодыми игроками, помогать им развиваться и вносить свой вклад в развитие украинского футбола. Поэтому свою позицию я готов подтверждать, прежде всего, своими действиями и дальнейшей работой", – резюмировал Ефимов.