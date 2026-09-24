"Это травма на всю жизнь": экс-звезда "Ливерпуля" признался, что стал жертвой сексуального насилия

Бывший нападающий сборной Англии и "Ливерпуля" Энди Кэрролл откровенно рассказал, что в 2021 году стал жертвой сексуального насилия. Признание 37-летнего футболиста вошло в его автобиографическую книгу "Owning It".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание The Athletic .

Подробности нападения и судебный приговор

Инцидент произошел вечером после одного из матчей Кэрролла за "Ньюкасл". В дом игрока посмотреть бокс пришел знакомый его бывшей партнерши. Почувствовав дискомфорт и головокружение после нескольких напитков футболист рано пошел спать.

Кэрролл проснулся от того, что гость пытался совершить к нему сексуальные действия. Спортсмен выгнал нападающего, а когда тот попытался вернуться, отправил его в нокаут ударом и сразу вызвал полицию.

Несмотря на отрицание обвинений, мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам заключения с внесением в реестр сексуальных преступников. По словам Кэрролла, процесс дачи показаний в суде оказался для него "унизительным и ужасающим":

"То, что со мной произошло, повлияло на каждый аспект моей жизни. Я думал об этом каждый день, из-за чего мне было трудно сосредоточиться на чем-то другом, в том числе на футболе. Травма от случившегося не исчезла", - написал Кэрролл в книге.

Карьера и нынешний статус форварда

Энди Кэрролл имеет богатую историю выступлений в британском футболе: