rbc.ua
UA | RU
Четверг, 24 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол "Это травма на всю жизнь": экс-звезда "Ливерпуля" признался, что стал жертвой сексуального насилия
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 24 сентября 2026 · 23:17

"Это травма на всю жизнь": экс-звезда "Ливерпуля" признался, что стал жертвой сексуального насилия

Знаменитый британский форвард годами молчал о ночном ужасе в собственном доме
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Это травма на всю жизнь": экс-звезда "Ливерпуля" признался, что стал жертвой сексуального насилия
Кэрролл выступает в пятом по силе дивизионе Англии (Фото: andytcarroll, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Бывший нападающий сборной Англии и "Ливерпуля" Энди Кэрролл откровенно рассказал, что в 2021 году стал жертвой сексуального насилия. Признание 37-летнего футболиста вошло в его автобиографическую книгу "Owning It".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание The Athletic.

Подробности нападения и судебный приговор

Инцидент произошел вечером после одного из матчей Кэрролла за "Ньюкасл". В дом игрока посмотреть бокс пришел знакомый его бывшей партнерши. Почувствовав дискомфорт и головокружение после нескольких напитков футболист рано пошел спать.

Кэрролл проснулся от того, что гость пытался совершить к нему сексуальные действия. Спортсмен выгнал нападающего, а когда тот попытался вернуться, отправил его в нокаут ударом и сразу вызвал полицию.

Несмотря на отрицание обвинений, мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам заключения с внесением в реестр сексуальных преступников. По словам Кэрролла, процесс дачи показаний в суде оказался для него "унизительным и ужасающим":

"То, что со мной произошло, повлияло на каждый аспект моей жизни. Я думал об этом каждый день, из-за чего мне было трудно сосредоточиться на чем-то другом, в том числе на футболе. Травма от случившегося не исчезла", - написал Кэрролл в книге.

Карьера и нынешний статус форварда

Энди Кэрролл имеет богатую историю выступлений в британском футболе:

  • в 2011 году нападающий перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 35 млн фунтов, став на тот момент самым дорогим британским игроком;
  • Кэрролл провел 9 матчей в 2010-2012 годах в составе национальной сборной и играл на Евро-2012;
  • 37-летний нападающий выступает за "Дагенем энд Редбридж", а также является совладельцем этого клуба.

Ранее мы сообщали, что легенда "Шахтера" оказалась за решеткой в Бразилии.

Теги: Футбол
Главные матчи
Лига наций 24 сентября 21:45
Нидерланды - : - Германия
Лига наций 24 сентября 21:45
Норвегия - : - Дания
Лига наций 24 сентября 21:45
Португалия - : - Уэльс
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Проблемы на острие: Мальдера рассказал, готов ли Пономаренко к игре против Венгрии Проблемы на острие: Мальдера рассказал, готов ли Пономаренко к игре против Венгрии "Это пугает больше травмы": звездный олимпийский чемпион попал под шквал расизма "Это пугает больше травмы": звездный олимпийский чемпион попал под шквал расизма Сенсация в Серии А: четырехкратный победитель ЛЧ стал игроком "Удинезе" Сенсация в Серии А: четырехкратный победитель ЛЧ стал игроком "Удинезе"
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер