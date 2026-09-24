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Футбол 24 вересня 2026 · 23:17

"Це травма на все життя": ексзірка "Ліверпуля" зізнався, що став жертвою сексуального насильства

Знаменитий британський форвард роками мовчав про нічний жах у власному будинку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Це травма на все життя": ексзірка "Ліверпуля" зізнався, що став жертвою сексуального насильства
Наразі Керролл виступає в п'ятому за силою дивізіоні Англії (Фото: andytcarroll, Instagram)
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Колишній нападник збірної Англії та "Ліверпуля" Енді Керролл відверто розповів, що у 2021-му році став жертвою сексуального насильства. Зізнання 37-річного футболіста увійшло до його автобіографічної книги "Owning It".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання The Athletic.

Подробиці нападу та судовий вирок

Інцидент стався увечері після одного з матчів Керролла за "Ньюкасл". До будинку гравця подивитися бокс прийшов знайомий його колишньої партнерки. Відчувши дискомфорт та запаморочення після кількох напоїв, футболіст рано пішов спати.

Керролл прокинувся від того, що гість намагався вчинити щодо нього сексуальні дії. Спортсмен вигнав нападника, а коли той спробував повернутися, відправив його в нокаут ударом і одразу викликав поліцію.

Попри заперечення звинувачень, чоловіка визнали винним і засудили до 3 років ув'язнення з внесенням до реєстру сексуальних злочинців. Зі слів Керролла, процес давання свідчень у суді виявився для нього "принизливим і жахливим":

"Те, що зі мною сталося, вплинуло на кожен аспект мого життя. Я думав про це щодня, через що мені було важко зосередитися на чомусь іншому, зокрема на футболі. Травма від того, що сталося, не зникла", - написав Керролл у книзі.

Карьєра та нинішній статус форварда

Енді Керролл має багату історію виступів у британському футболі:

  • у 2011 році нападник перейшов із "Ньюкасла" до "Ліверпуля" за 35 млн фунтів, ставши на той момент найдорожчим британським гравцем;
  • Керролл провів 9 матчів у 2010-2012 роках в складі національної збірної та грав на Євро-2012;
  • наразі 37-річний нападник виступає за "Дагенем енд Редбридж", а також є співвласником цього клубу.

Раніше ми повідомляли, що легенда "Шахтаря" опинився за гратами у Бразилії.

Теги: Футбол
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Ліга націй 24 вересня 21:45
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Ліга націй 24 вересня 21:45
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Ліга націй 24 вересня 21:45
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