Полузащитник "Наполи" Кевин де Брюйне откровенно высказался о "Манчестер Сити", в составе которого провел десять лет карьеры. Бельгиец назвал английский клуб своим и признался, что даже обсуждал с его руководством возможность приобретения "Сити".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание The Guardian .

Де Брюйне назвал "Манчестер Сити" своим клубом

Кевин де Брюйне поделился теплыми воспоминаниями о "Манчестер Сити", цвет которого защищал с 2015-го по 2025-й год. Бельгиец подчеркнул, что гордится достижениями, полученными за время выступлений в составе английского клуба, и сохраняет особые чувства к "горожанам".

"Я горжусь тем, чего добился как футболист, и, честно говоря, "Манчестер Сити" - это мой клуб. Я люблю владельцев, мы обсуждали много вопросов, не связанных с футболом, я даже разговаривал с Халдуном аль-Мубараком о том, как приобрести клуб. Я чувствую к этому клубу лишь не приязнь.

Статистика и трофеи бельгийца в Манчестере

За время выступлений в составе "Манчестер Сити" 35-летний полузащитник провел 422 матча, в которых забил 108 голов и отдал 177 результативных передач.

Вместе с "горожанами" де Брюйне завоевал 19 трофеев. Среди них – шесть титулов чемпиона Англии и победа в Лиге чемпионов.

Де Брюйне сыграет против бывшей команды

Уже 24 ноября бельгиец сможет встретиться со своим бывшим клубом. В рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" будет принимать "Наполи".

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.