Півзахисник "Наполі" Кевін де Брюйне відверто висловився про "Манчестер Сіті", у складі якого провів десять років кар'єри. Бельгієць назвав англійський клуб своїм і зізнався, що навіть обговорював із його керівництвом можливість придбання "Сіті".
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на видання The Guardian.
Кевін де Брюйне поділився теплими спогадами про "Манчестер Сіті", кольори якого захищав із 2015-го по 2025-й рік. Бельгієць наголосив, що пишається досягненнями, здобутими за час виступів у складі англійського клубу, та зберігає особливі почуття до "містян".
"Я пишаюся тим, чого досяг як футболіст, і, чесно кажучи, "Манчестер Сіті" - це мій клуб. Я люблю власників, ми обговорювали багато питань, не пов’язаних із футболом, я навіть розмовляв із Халдуном аль-Мубараком про те, як придбати клуб. Я відчуваю до цього клубу лише прихильність, і це ніколи не зміниться", - сказав де Брюйне..
За час виступів у складі "Манчестер Сіті" 35-річний півзахисник провів 422 матчі, у яких забив 108 голів та віддав 177 результативних передач.
Разом із "містянами" де Брюйне завоював 19 трофеїв. Серед них - шість титулів чемпіона Англії та перемога в Лізі чемпіонів.
Уже 24 листопада бельгієць матиме можливість зустрітися зі своїм колишнім клубом. У рамках 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" прийматиме "Наполі".
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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