Донецкий "Шахтер" столкнулся с проблемами во время поездки в Лондон на матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против "Фенербахче". Восемь футболистов и представителей тренерского штаба задержали на польской границе, поэтому они не смогли отправиться вместе с основной делегацией.

Почему футболисты "Шахтера" задержались на границе

Информация о проблемах с пересечением польской границы появилась в преддверии матча Лиги чемпионов. Турецкий журналист Бурхан Джан Терзи сообщил, что из-за технического сбоя в системе польские пограничники не пропустили автомобили, в которых находились восемь футболистов "Шахтера" и представители тренерского штаба во главе с Ардой Тураном.

В результате часть делегации не смогла отправиться в Великобританию вместе с командой. Впоследствии ситуацию прокомментировала пресс-служба "Шахтера".

"Группа наших футболистов задержалась на границе из-за дополнительной проверки польских пограничников. Это заняло больше времени, чем мы ожидали, поэтому команда отправилась в Лондон без них. Игроки присоединились к команде чуть позже и уже вчера утром были в расположении клуба", - сообщили в клубе.

"Шахтер" - "Фенербахче": дата, время и арбитры матча

Поединок пятого тура основного этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Фенербахче" состоится 25 ноября на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Обслуживать встречу будет английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Его ассистентами будут Стюарт Берт и Джеймс Мэйнверинг, четвертым арбитром назначен Эндрю Медли.

За систему VAR будет отвечать Стюарт Этвелл, а помогать ему Даррен Ингленд.

Турнирное положение команд перед очной встречей

Перед пятым туром "Шахтер" имеет в своем активе четыре очка и занимает 21 место в общей таблице Лиги чемпионов. "Фенербахче" набрал пять баллов и размещается на 19-й позиции.

Команда Арды Турана на предварительных этапах турнира сыграла вничью с нидерландским ПСВ (1:1), победила греческий АЕК (3:1), уступила миланскому "Интеру" (0:1) и проиграла лиссабонскому "Спортингу" в четвертом туре со счетом 0:1.