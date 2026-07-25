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Футбол 25 июля 2026 · 14:31

С тремя украинцами в составе: "Жирона" проиграла "Алавесу" на последних минутах

На поле так и не появился Виктор Цыганков
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С тремя украинцами в составе: "Жирона" проиграла "Алавесу" на последних минутах
В стартовый состав вошли два украинских легионера (Фото: GironaFC)

"Жирона" провела контрольный поединок в рамках подготовки к новому чемпионату. В спарринге против представителя Ла Лиги, баскского "Алавеса", каталонцы потерпели драматическое поражение на последних минутах игры.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты контрольного матча.

Результат матча

"Жирона" во время спарринга создала немало голевых моментов, однако отличиться хотя бы одним голом каталонцы так и не смогли.

Судьбу матча решил один эпизод на 90-й минуте. Альваро Гарсия застал кипера "Жироны" врасплох и забросил ему "за воротничок".

Товарищеский матч

"Жирона" – "Алавес" – 0:1 (0:0)
Гол: Гарсия, 90.

Украинский десант

В стартовом составе "Жироны" на поле вышли сразу два украинских футболиста - голкипер Владислав Крапивцов и нападающий Владислав Ванат. Во втором тайме Крапивцов уступил место в воротах Сержи Пучу. Ванат покинул поле еще в первом тайме.

Во втором тайме в игру вступил еще один украинский легионер - двухметровый форвард Александр Пищур. Нападающий был близок к тому, чтобы вывести свою команду вперед, однако после его опасного удара головой мяч попал в штангу.

Что с Цыганковым

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не попал даже в заявку на этот матч. По информации источников, между футболистом и руководством "Жироны" возникло напряжение из-за желания хавбека сменить клубную прописку и остаться выступать в высшем дивизионе.

Ранее мы сообщали, что "Жирона" приняла жесткое решение по поводу будущего Ваната.

Теги: Футбол
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