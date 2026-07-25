С тремя украинцами в составе: "Жирона" проиграла "Алавесу" на последних минутах

"Жирона" провела контрольный поединок в рамках подготовки к новому чемпионату. В спарринге против представителя Ла Лиги, баскского "Алавеса", каталонцы потерпели драматическое поражение на последних минутах игры.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты контрольного матча.

Результат матча

"Жирона" во время спарринга создала немало голевых моментов, однако отличиться хотя бы одним голом каталонцы так и не смогли.

Судьбу матча решил один эпизод на 90-й минуте. Альваро Гарсия застал кипера "Жироны" врасплох и забросил ему "за воротничок".

Товарищеский матч

"Жирона" – "Алавес" – 0:1 (0:0)

Гол: Гарсия, 90.

Hem дать определенные моменты в начале



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Украинский десант

В стартовом составе "Жироны" на поле вышли сразу два украинских футболиста - голкипер Владислав Крапивцов и нападающий Владислав Ванат. Во втором тайме Крапивцов уступил место в воротах Сержи Пучу. Ванат покинул поле еще в первом тайме.

Во втором тайме в игру вступил еще один украинский легионер - двухметровый форвард Александр Пищур. Нападающий был близок к тому, чтобы вывести свою команду вперед, однако после его опасного удара головой мяч попал в штангу.

Что с Цыганковым

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не попал даже в заявку на этот матч. По информации источников, между футболистом и руководством "Жироны" возникло напряжение из-за желания хавбека сменить клубную прописку и остаться выступать в высшем дивизионе.