Через три дня готовы принимать матчи: как сейчас выглядит стадион "Металлист" в Харькове

Стадион "Металлист" в Харькове с начала полномасштабного вторжения не принимает никаких матчей. Но, несмотря на это, арена готова принять матч любого уровня после нескольких дней подготовки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Общественное Спорт" .

Как выглядит стадион после 4 лет без футбола

Несмотря на близость Харькова к линии фронта и постоянные обстрелы города, стадион остается целым. Заместитель генерального директора стадиона Виталий Лепшеев отметил, что "Металлист" пока обходят российские удары.

Во многом благодаря этому стадион выглядит великолепно – и, действительно складывается впечатление, готов принимать официальные матчи. Газон и трибуны выглядят ухоженными.

Но, по словам Лепшеева, VIP-трибуны и раздевалки также готовы к футболу.

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Заместитель генерального директора стадиона рассказал, что в начале полномасштабного вторжения все работники разъехались. И около полугода он самостоятельно ухаживал за стадионом – хотя до полномасштабного вторжения на арене работали около 300 человек.

Теперь же "Металлист" снова занимается команда работников - хоть и значительно меньше. По оценке Лепшеева, в работу вернулось около 5% сотрудников.