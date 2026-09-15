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Футбол 15 вересня 2026 · 14:09

За три дні готові приймати матчі: як зараз виглядає стадіон "Металіст" в Харкові

Попри те, що ігри на стадіоні неможливі через безпекову ситуацію, арену підтримують в зразковому стані
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
За три дні готові приймати матчі: як зараз виглядає стадіон "Металіст" в Харкові
Стадіон "Металіст" (Фото: ФК "Харків")
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Стадіон "Металіст" в Харкові від початку повномасштабного вторгнення не приймає жодних матчів. Але попри це, арена готова прийняти матч будь-якого рівня після кількох днів підготовки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт".

Як виглядає стадіон після 4 років без футболу

Попри близькість Харкова до лінії фронту та постійні обстріли міста, сам стадіон залишається цілим. Заступник генерального директора стадіону Віталій Лепшеєв зазначив, що "Металіст" поки оминають російські удари.

Багато в чому завдяки цьому стадіон виглядає чудово - і, дійсно складається враження, готовий приймати офіційні матчі. Газон та трибуни виглядають доглянутими.

Але за словами Лепшеєва, VIP-трибуни та роздягальні також готові до футболу.

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Заступник генерального директора стадіону розповів, що на початку повномасштабного вторгнення усі працівники роз'їхалися. І близько пів року він самостійно доглядав за стадіоном - хоча до повномасштабного вторгнення на арені працювали близько 300 людей.

Тепер же "Металістом" знову опікується команда працівників - хоч і значно менша. За оцінкою Лепшеєва, до роботи повернулось близько 5% співробітників.

Раніше ми розповідали про 10 спортивних об'єктів, які зруйнувала РФ. Серед того списку були і об'єкти в Харкові.

Теги: Футбол Металлист
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