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Футбол 25 июля 2026 · 13:50

"Сороки" теряют лидера: "Арсенал" согласовал контракт со звездой АПЛ

Сам бразильский полузащитник стремится перейти в лондонский клуб
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Сороки" теряют лидера: "Арсенал" согласовал контракт со звездой АПЛ
Бразильский хавбек является лидером "сорок" (Фото: brunoguimaraes, Instagram)

Лондонский "Арсенал" полностью согласовал личные условия контракта с 28-летним опорным полузащитником Бруно Гимараес. Есть вопрос только относительно согласия "Ньюкасла" на этот трансфер.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на известного инсайдера Фабрицио Романо в YouTube.

Позиция клубов и трансферное предложение

Несмотря на согласование условий с самим футболистом, главным препятствием для завершения сделки остается твердая позиция "Ньюкасла". Руководство "сорок" стремится сохранить бразильца в составе и пока отвергает предложения соперников.

"Арсенал" готовит новое официальное предложение в размере 70 миллионов фунтов стерлингов, ранее устные запросы лондонцев на сумму 55 млн плюс 10 млн в виде бонусов были отклонены. Хотя в Лондоне понимают, что 70 миллионов может оказаться недостаточно, этот шаг должен активизировать официальную стадию переговоров.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета лично настаивает на трансфере Гимараеса, считая, что бразилец идеально усилит центральную линию команды, добавив ей баланс, контроль и креатив.

Желание игрока и статистика

Сам Гимараес уже сообщил боссам "Ньюкасла" о желании сменить клуб и присоединиться к лондонцам, хотя стремится сделать это с уважением к нынешнему клубу. Действующий контракт хавбека с сороками рассчитан до лета 2028-го года.

Отметим, что Бруно Гимараес выступает за "Ньюкасл" с 2022-го года, зарекомендовав себя как один из сильнейших полузащитников Английской Премьер-лиги. В составе команды он провел 153 официальных матча, отличившись 30 голами и 26 результативными передачами.

Ранее мы сообщали, что "Астон Вилла" побила собственный трансферный рекорд ради героя ЧМ-2026.

Теги: Арсенал Футбол
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